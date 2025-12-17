Un canal anonim de YouTube care pretinde că vorbește în numele susținătorilor lui Călin Georgescu îi îndeamnă pe aceștia să depună, în masă, plângeri penale la Parchetul General.

Motivul invocat: presupusă fraudare a alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Inițiativa poartă numele „Coada Democrației” și este prezentată ca o formă de presiune civică asupra autorităților judiciare.

Demersul apare în contextul trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu în două dosare instrumentate de Parchetul General. Procurorii îl acuză de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de mercenarul Horațiu Potra, dar și de promovarea cultului legionar.

În acest context, nu este clar dacă acțiunea online beneficiază de acordul sau susținerea directă a fostului candidat. De multe ori în ultima perioada însă, Călin Georgescu s-a delimitat public de cei care încearcă să profite de pe urma imaginii sale, fie că era vorba de candidați în alegeri (precum George Simion sau Anca Alexandrescu), cărți care ar fi fost publicate aparent cu acceptul lui Georgescu, site-uri de investiții sau influenceri din mediul online (vezi mai jos doar câteva astfel de exemple).

Inițiativa vine într-un moment în care agenda publică este dominată de scandalurile din justiție, amplificate de dezvăluirile din documentarul Recorder, dar și de proteste zilnice împotriva Liei Savonea și a altor figuri-cheie din sistemul judiciar.

Canalul care promovează apelul se numește „Interesting FACTS”, are un număr infim de urmăritori – numai 100, a fost creat în urmă cu 11 ani și a publicat foarte puține clipuri până în prezent.

În mesajele de acum, canalul de YouTube îi îndeamnă pe susținători să depună plângeri penale pentru presupusa fraudare a alegerilor prezidențiale din 2024 de către PSD, PNL, Klaus Iohannis și CCR, precum și pentru presupuse deturnări de fonduri.

După cum spuneam și mai sus, Călin Georgescu a avertizat în ultimele luni despre diferite încercări de a profita de notorietatea sa, uneori fiind vorba chiar de fraude.

Spre exemplu, pe 7 septembrie, Georgescu atrăgea atenția asupra unui site care ar folosi numele și fotografia sa, pentru a-i convinge pe români să facă investiții financiare.

„⚠️𝑆𝑖𝑡𝑒𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑐𝑢𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡.𝑒𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡, 𝑐𝑢 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑢𝑑𝑎̆⚠️ Nu am nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu. Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ, în scopuri financiare, inclusiv o fotografie trucată. Am constatat următoarele ilegalități: Site-ul se prezintă „Călin Georgescu Invest”, dar în Politica de confidențialitate figurează o altă firmă (Sorin Constantinescu Invest), ceea ce creează o identitate nu doar falsă, ci și confuză. Se utilizează date și imagini false. Lipsesc mecanisme transparente privind prelucrarea datelelor personale. Cu sprijinul avocaților mei am întreprins toate demersurile legale în vederea stopării acestor practici ilegale și în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate. Vă recomand cu tărie: NU transmiteți date personale NU efectuați plăți sau investiții pe acest site Vă mulțumesc”, scria Călin Georgescu pe Facebook la acel moment.

Iar pe 30 iunie, Călin Georgescu avertiza asupra unei cărți publicate ilegal și apoi „vândută fără contract, fără semnătură, cu modificări neautorizate ale conținutului și cu date false privind copyright-ul”.