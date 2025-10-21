Direcția de Asistență Socială Oradea va distribui, începând de luni, formularele pentru acordarea ajutorului financiar pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025–2026. Depunerea cererilor completate va fi posibilă începând cu 3 noiembrie 2025.

Formularele tipărite pot fi ridicate de la sediul instituției, situat pe strada Primăriei nr. 42, Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în programul: luni–miercuri 07:30–16:30, joi 07:30–18:30 și vineri 07:30–16:00. Pentru a evita aglomerația, documentele pot fi preluate și din cartierele orașului, de la centrele sociale multifuncționale Rogerius II, Ioșia II și Nufărul, sau descărcate online de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Oradea, secțiunea „Acte necesare și formulare online – Serviciul Social”.

Cererile completate, împreună cu documentele justificative, pot fi depuse direct la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea sau trimise electronic la adresa contact@daso-oradea.ro. Termenul limită de depunere este 20 noiembrie 2025, însă documentele trimise ulterior vor fi luate în calcul doar pentru lunile următoare înregistrării.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026 și vizează familiile și persoanele singure cu venituri reduse. Calculul sprijinului se face în funcție de sistemul de încălzire utilizat – energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi/petrolieri – și de venitul net mediu lunar pe membru de familie.

În cazul energiei termice centralizate, compensarea poate ajunge până la 100% pentru veniturile foarte mici (până la 200 lei/persoană). Pentru venituri mai mari, procentul de sprijin scade treptat, de la 100% pentru cei mai vulnerabili la 10% pentru cei cu venituri apropiate de pragul maxim de eligibilitate. De exemplu, o familie de trei persoane cu venit net total de 2.775 lei poate primi între 158 și 203 lei pe lună, în funcție de lună, iar o persoană singură cu venit net de 2.000 lei poate primi între 51 și 66 lei lunar.

Persoanele vulnerabile cu venit net mediu de până la 1.386 lei pe membru de familie sau 2.053 lei pentru persoane singure pot beneficia și de suplimentul pentru energie, în valoare de 10–30 lei/lună, în funcție de tipul de energie utilizat. Beneficiarii sunt obligați să comunice orice modificare privind veniturile sau componența familiei în termen de cinci zile.

Datele Direcției de Asistență Socială Oradea ne arată o scădere constantă a numărului de beneficiari în ultimii trei ani: în sezonul 2024–2025 au fost 1.074 de beneficiari, față de 1.450 în sezonul anterior și 2.010 în 2022–2023. Reducerea se datorează creșterii veniturilor populației, fără majorarea plafonului de eligibilitate.