Crescătorii de ovine din România ar putea beneficia, în curând, de un sprijin financiar suplimentar de 100 de lei pentru fiecare animal de rasă pură, înregistrat în registrul genealogic principal.

Propunerea are scopul de a stimula menținerea și dezvoltarea raselor autohtone, considerate esențiale pentru patrimoniul zootehnic național și pentru asigurarea unei producții sustenabile pe termen lung.

Măsura a fost discutată în cadrul unei întâlniri desfășurate marți, 21 octombrie, la Botoșani, între fermierii din județ și reprezentanți ai autorităților agricole de la nivel local și central. La reuniune au fost aduse în discuție principalele provocări cu care se confruntă sectorul ovin, dar și o serie de propuneri concrete pentru îmbunătățirea sprijinului acordat crescătorilor.

Potrivit Ionică Nechifor, directorul Stațiunii de Cercetare Popăuți și președinte al Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine Moldoovis, propunerea de acordare a unui ajutor de 100 lei/cap de animal este una realistă și necesară. Aceasta ar urma să fie acordată în plus față de plățile deja existente, cum ar fi Ajutorul Național Tranzitoriu (ANTZ) și Sprijinul Cuplat pentru venit (SCZ).

„Oamenii muncesc mult pentru a menține animalele cu origine controlată și pentru a obține performanțe în reproducție. Mulți dintre crescători au ajuns la un nivel genetic ridicat, iar aceste rezultate trebuie susținute și protejate. Animalele cu valoare deosebită ar trebui privite ca parte a patrimoniului național, pentru că sunt rezultatul unor ani întregi de selecție și muncă dedicată”, a declarat Ionică Nechifor.

El a adăugat că o astfel de măsură ar reprezenta o motivație suplimentară pentru fermieri să continue activitățile de ameliorare și să nu renunțe la rasele românești, precum Karakulul de Botoșani, cunoscut pentru calitatea pielicelelor și pentru adaptabilitatea la condițiile climatice din țară.

„Rasa pură este cea mai rezistentă la boli și cea mai bine adaptată la condițiile de mediu locale. Dacă vrem să facem față provocărilor tot mai frecvente din domeniul sanitar-veterinar, trebuie să consolidăm aceste populații valoroase. Statul are datoria să le protejeze și să le sprijine”, a subliniat directorul Stațiunii Popăuți.

În momentul de față, fermierii primesc două tipuri principale de plăți pentru ovine și caprine:

ANTZ (Ajutorul Național Tranzitoriu Zootehnic) – o plată necondiționată de performanță, în valoare de aproximativ 4,53 euro pe cap de animal.

PD-24 (Sprijin cuplat pentru venit – ovine/caprine) – plată destinată fermierilor care îndeplinesc anumite criterii genetice și de producție, în valoare de 12,54 euro pe cap de animal.

Prin introducerea noului ajutor de 100 lei, crescătorii cu efective valoroase genetic ar fi recompensați suplimentar, recunoscându-se astfel efortul de selecție și contribuția lor la păstrarea raselor românești.

Pe lângă efectele directe asupra veniturilor fermierilor, măsura ar putea aduce beneficii importante pentru economia rurală și pentru conservarea biodiversității. Rasele autohtone de ovine sunt adaptate la condițiile pedoclimatice locale și contribuie la menținerea echilibrului ecologic în zonele de pășunat tradițional.

În același timp, prin susținerea efectivelor de rasă pură, România își consolidează poziția pe piața europeană a produselor tradiționale – fie că este vorba despre carne, lapte, brânzeturi sau pielicele de calitate superioară.

Propunerea urmează să fie transmisă Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, condus de ministrul Florin Barbu, pentru analiză și eventuală includere într-un program național de sprijin. Dacă va fi aprobată, plata ar putea intra în vigoare începând cu anul viitor, în funcție de disponibilitatea bugetară și de criteriile stabilite de autorități.