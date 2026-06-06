Se apropie termenul-limită pentru concediile neefectuate. Ce drepturi au angajații și ce obligații au angajatorii

Pe măsură ce se apropie finalul primei jumătăți a anului 2026, tot mai mulți angajați verifică situația zilelor de concediu de odihnă rămase neefectuate în anii anteriori. Pentru mulți salariați apare întrebarea ce se întâmplă cu zilele de concediu neutilizate și dacă acestea mai pot fi acordate după expirarea anului în care au fost câștigate.

Potrivit legislației muncii, dreptul la concediu de odihnă nu se pierde automat la sfârșitul anului calendaristic, însă există termene clare în care zilele restante trebuie efectuate.

Astfel, angajații care nu și-au efectuat integral concediul de odihnă aferent anului 2024 mai pot solicita acordarea zilelor rămase până la data de 30 iunie 2026.

În mod similar, zilele de concediu neefectuate în anul 2025 vor putea fi utilizate până la jumătatea anului 2027.

Codul muncii stabilește că dreptul la concediu anual de odihnă plătit este garantat tuturor salariaților și nu poate fi limitat sau înlocuit prin alte înțelegeri.

Articolul 144 din Codul muncii prevede:

„(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.”

Prin urmare, salariatul nu poate renunța la concediul de odihnă și nici angajatorul nu poate elimina acest drept.

Legislația stabilește că, în mod normal, concediul de odihnă trebuie efectuat în anul pentru care a fost acordat.

Există însă situații în care, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat integral. În aceste cazuri, legea obligă angajatorul să acorde zilele rămase într-un interval de maximum 18 luni.

Potrivit articolului 146 din Codul muncii:

„(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat într-o perioada de 18 luni începând cu anul următor celui in care s-a născut dreptul la concediul de odihna anual.”

Practic, zilele de concediu aferente anului 2024 pot fi efectuate pe parcursul anului 2025 și în primele șase luni ale anului 2026.

Codul muncii garantează tuturor salariaților un concediu de odihnă anual de minimum 20 de zile lucrătoare.

Dacă aceste zile nu au fost efectuate în anul pentru care au fost acordate, ele nu se pierd automat și trebuie reportate conform regulilor prevăzute de lege.

În această perioadă, mulți angajați constată că mai au zile disponibile din 2024 și solicită programarea lor înainte de expirarea termenului legal.

Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că angajatorii trebuie să țină evidența concediilor și să se asigure că salariații își pot exercita efectiv acest drept.

Una dintre cele mai frecvente neclarități este legată de posibilitatea transformării concediului de odihnă în bani.

Codul muncii permite compensarea financiară a zilelor de concediu neefectuate doar într-o situație expres prevăzută de lege.

„(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul încetării contractului individual de munca.”

Cu alte cuvinte, un salariat care își continuă activitatea nu poate cere plata zilelor de concediu rămase, ci trebuie să le efectueze efectiv.

Doar în cazul încetării contractului individual de muncă, angajatorul este obligat să achite contravaloarea zilelor de concediu neutilizate.

Pentru salariații care mai au zile de concediu rămase din anul 2024, termenul-limită este 30 iunie 2026.

După această dată, situația poate deveni complicată din punct de vedere juridic, motiv pentru care angajații sunt sfătuiți să verifice din timp soldul concediilor și să discute cu angajatorul programarea zilelor rămase.

În paralel, zilele de concediu aferente anului 2025 vor putea fi efectuate până la 30 iunie 2027, conform perioadei de report de 18 luni prevăzute de legislația muncii.