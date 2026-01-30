Consiliul Local Oradea a hotărât, joi, anularea datoriilor restante către bugetul local în valoare de cel mult 40 de lei fiecare, datorii existente la data de 31 decembrie 2025. Măsura vizează atât persoane fizice, cât și persoane juridice, iar valoarea totală a sumelor șterse se ridică la aproape 34.000 de lei.

Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Oradea, decizia este permisă de Codul de procedură fiscală și a fost luată pentru a reduce birocrația și cheltuielile administrative. Autoritățile locale explică faptul că recuperarea acestor sume ar genera costuri mai mari decât valoarea efectivă a datoriilor.

„Fiind sub plafonul legal de 40 lei, generează costuri administrative mai mari decât valoarea lor, motiv pentru care anularea lor este considerată justificată”, se mai subliniază în comunicat.

De această măsură vor beneficia 5.879 de persoane fizice, care aveau datorii cumulate de 25.573 de lei, precum și 1.096 de persoane juridice, cu restanțe totale de 8.324 de lei. Conform datelor Direcției Economice a Primăriei Oradea, suma totală a datoriilor anulate este de 33.897 de lei.

Autoritățile subliniază că toate aceste restanțe se situează sub plafonul legal de 40 de lei și că anularea lor reprezintă o soluție eficientă pentru simplificarea activității administrative.

Primăria Oradea arată că menținerea acestor creanțe în evidențele fiscale ar presupune proceduri administrative costisitoare și consumatoare de timp, fără un beneficiu real pentru bugetul local, motiv pentru care măsura este considerată justificată din punct de vedere economic și administrativ.

Pe de altă parte, anul 2026 a adus schimbări importante și în ceea ce privește modul în care pot fi eșalonate datoriile fiscale la nivel național. Sistemul de eșalonare la plată a fost reformat prin modificarea Codului de procedură fiscală, cu scopul reducerii tratamentelor preferențiale și al întăririi disciplinei fiscale.

Potrivit ANAF, noile reguli prevăd că eșalonarea la plată în formă simplificată este accesibilă tuturor contribuabililor care se încadrează în anumite praguri maxime ale datoriilor. În cazul persoanelor fizice, limita este de 100.000 de lei, iar pentru persoanele juridice pragul este stabilit la 400.000 de lei.

Pentru firme, accesarea eșalonării simplificate este condiționată de câteva criterii clare. Contribuabilii trebuie să fie înființați de cel puțin 12 luni înainte de depunerea cererii, iar datoriile trebuie să aibă o vechime de maximum 12 luni. Eșalonarea se acordă pe o perioadă de cel mult 12 luni și nu presupune constituirea de garanții sau depunerea unui contract de fideiusiune, fiind necesară doar cererea transmisă către ANAF.

În paralel, rămâne disponibilă și forma clasică de eșalonare la plată, care poate fi accesată inclusiv de persoanele fizice aflate în dificultate financiară. Aceasta permite achitarea datoriilor pe o perioadă de până la 5 ani, fără un plafon maxim al sumelor eșalonate, însă este condiționată de constituirea de garanții sau de depunerea unui contract de fideiusiune.