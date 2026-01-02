Anul 2026 aduce vești neplăcute pentru milioane de asigurați din Germania. Un număr semnificativ de case de asigurări de sănătate majorează contribuțiile suplimentare, ceea ce va duce la costuri mai mari pentru angajați, liber-profesioniști și angajatori deopotrivă.

Concret, 31 de Krankenkassen vor crește contribuția suplimentară, în medie cu 0,50 puncte procentuale. Pentru mulți contribuabili, acest lucru se va traduce prin sute sau chiar peste o mie de euro în plus pe an.

Există totuși și o parte mai puțin sumbră: 36 de case de asigurări mențin nivelul actual al contribuțiilor, iar una dintre ele a decis chiar o reducere modestă, de 0,10 puncte procentuale. Chiar și așa, nivelul rămâne peste media națională, estimată la 2,9%.

Pe lângă majorarea contribuțiilor, 2026 aduce un al doilea factor de presiune financiară: creșterea plafonului de calcul al contribuțiilor de la 66.150 euro la 69.750 euro anual. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din venit este supusă contribuțiilor obligatorii.

Pentru angajații cu venituri peste acest prag, costurile suplimentare pot ajunge la aproape 690 de euro pe an, sumă egalată de angajator, care suportă jumătate din contribuție. Astfel, impactul este dublu.

Persoanele independente sunt cele mai afectate, deoarece își plătesc integral contribuțiile. Pentru ele, costurile suplimentare pot depăși 1.370 de euro anual.

Nici salariații cu venituri medii nu sunt ocoliți. Un angajat cu un venit anual apropiat de media națională va plăti peste 600 de euro în plus, din care aproximativ jumătate îi revin direct, restul fiind acoperit de angajator.

În acest context dificil, apare și o oportunitate clară. Diferențele dintre contribuțiile percepute de diversele Krankenkassen sunt considerabile. Cel mai mic nivel al contribuției suplimentare este de 2,18%, iar cel mai ridicat ajunge la 4,39%.

Această discrepanță creează un potențial real de economisire.

Un angajat cu venituri mari poate economisi peste 770 de euro pe an prin trecerea de la cea mai scumpă la cea mai ieftină casă de asigurări, economii identice revenind și angajatorului.

Pentru persoanele independente, economia anuală poate depăși 1.500 de euro.

Chiar și angajații cu venituri medii pot reduce costurile cu peste 600 de euro, împreună cu angajatorul.

Experții avertizează că majorările constante transformă contribuțiile la asigurările de sănătate într-o povară financiară permanentă, în condițiile în care nivelul serviciilor nu ține pasul cu creșterea costurilor.