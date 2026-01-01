Principala schimbare constă în extinderea bazei de calcul a pensiei. Dacă până acum pensia era determinată în principal pe baza salariului de bază și a sporurilor cu caracter permanent, noile norme prevăd includerea tuturor veniturilor pentru care au fost achitate contribuții de asigurări sociale, indiferent dacă acestea au fost permanente sau ocazionale.

Astfel, în calculul pensiei din 2026 pot fi valorificate mai multe tipuri de sporuri și venituri suplimentare, cu condiția ca acestea să fie dovedite prin documente oficiale. Printre acestea se numără sporurile nepermanente pentru care s-au plătit contribuții, sporurile acordate pentru condiții speciale sau deosebite de muncă, plata orelor suplimentare, primele, premiile și bonusurile acordate legal, precum și alte venituri brute care au fost incluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale. Toate aceste sume se adaugă veniturilor permanente și pot contribui la creșterea punctajului total, ceea ce se reflectă într-o pensie mai mare.

Noile reguli permit și recalcularea pensiilor aflate deja în plată. Pensionarii pot beneficia de acest proces dacă dosarul lor conține sau poate fi completat cu adeverințe care atestă sporurile și veniturile suplimentare obținute de-a lungul activității profesionale. Recalcularea poate fi realizată fie din oficiu, fie la cererea pensionarului, în funcție de situație și de existența documentelor justificative necesare.

Un alt element important care influențează nivelul pensiei în 2026 este sistemul punctelor de stabilitate. Acest mecanism se adresează persoanelor care au avut o activitate profesională continuă de cel puțin 25 de ani. Cei care au stagii de cotizare mai lungi beneficiază de puncte suplimentare, ceea ce conduce la majorarea valorii finale a pensiei.

Pentru a obține o pensie cât mai avantajoasă, specialiștii recomandă verificarea atentă a dosarului de pensie și completarea acestuia cu toate documentele care dovedesc sporurile, primele și celelalte venituri pentru care au fost plătite contribuții de asigurări sociale. În lipsa acestor dovezi, respectivele sume nu pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei.