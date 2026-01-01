Programul pilot „ora prieteniei” a fost lansat în cadrul lanțului suedez Apotek Hjärtat pentru a permite angajaților să dedice timp relațiilor personale în timpul programului de lucru. Inițiativa „ora prieteniei”, reflectă accentul pus pe conexiunile sociale ca parte a bunăstării.

Yasmine Lindberg, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele 11 participante la programul „prieten-îngrijire”, scrie ProTV. Ea lucrează în ture la magazinul Apotek Hjärtat din Kalmar, un oraș de coastă din sudul Suediei, și explică dificultățile vieții sociale din cauza muncii:

„Sunt foarte obosită când mă duc acasă. Nu am timp sau energie să mă întâlnesc cu prietenii mei”, spune ea.

În afara serviciului, Yasmine își petrece timpul cu copiii ei adolescenți, care locuiesc cu ea o dată la două săptămâni. Ea recunoaște că se simte „destul de singură” după despărțirea de partenerul ei acum patru ani, ceea ce a redus interacțiunile cu cuplurile din cercul său social.

Programul pilot, început în aprilie, îi permite să aibă 15 minute pe săptămână sau o oră pe lună în timpul programului de lucru pentru a-și consolida prieteniile sau pentru a iniția noi relații. Timpul poate fi folosit pentru conversații telefonice, mesaje sau întâlniri fizice.

„Am vrut să mă devin mai bună… adică să mă dau peste cap ca să fac lucruri noi. Mă simt mai fericită. Nu poți trăi doar pe internet, așa cum fac majoritatea oamenilor în ziua de azi”, explică Yasmine.

Participanții la program primesc, de asemenea, 1.000 de coroane suedeze (aproximativ 100 de euro) pentru a susține activitățile sociale pe durata testului de un an și au acces la instruire online despre identificarea și combaterea singurătății, disponibilă tuturor celor 4.000 de angajați ai lanțului de farmacii.

CEO-ul Apotek Hjärtat, Monica Magnusson, explică că inițiativa „prieten-îngrijire” a fost inspirată parțial de colaborarea cu organizația caritabilă Mind, care promovează sănătatea mintală. Experiențele anterioare au arătat că discuțiile semnificative între farmaciști și clienți pot reduce izolarea.

„Încercăm să vedem care sunt efectele faptului că ai ocazia să petreci puțin timp în fiecare săptămână dedicat protejării relațiilor tale”, explică Magnusson.

Titlul proiectului, „friendcare” sau „vänvård” în suedeză, face referire la termenul „friskvård”, un beneficiu fiscal pentru wellness oferit de companii. Aceasta include activități de fitness sau masaje, iar acum se extinde pentru combaterea singurătății.

Programul se desfășoară într-un context mai larg, în care guvernul suedez pune accent pe reducerea izolării. În iulie, Agenția de Sănătate Publică a lansat prima strategie națională dedicată acestui obiectiv, vizând colaborarea între mediul de afaceri, autorități locale și societatea civilă.

Ministrul Sănătății, Jakob Forssmed, consideră singurătatea o problemă de sănătate publică, asociind-o cu un risc mai mare de boli cardiace și accidente vasculare cerebrale, precum și cu mortalitate timpurie.

„Trebuie să fim mai conștienți de acest lucru, că este ceva ce afectează cu adevărat sănătatea și afectează și economia”, afirmă Forssmed.

Studiile arată că aproximativ 14% din populația Suediei se simte singură frecvent, ușor peste media Uniunii Europene, iar 8% dintre adulți nu au niciun prieten apropiat. Daniel Ek, psiholog suedez, explică că factorii culturali și iernile reci limitează interacțiunile sociale.

„Mentalitatea suedeză este de genul – nu ar trebui să-i deranjezi pe ceilalți. Noi prețuim foarte mult spațiul personal și ne este greu să spargem gheața”, spune Ek.

La sediul Apotek Hjärtat din Stockholm, Magnusson recunoaște că este prea devreme pentru o implementare la scară largă, dar sondajele indică o creștere a satisfacției participanților. Ministrul Forssmed urmărește evoluția programului:

„Cred că este foarte interesant și urmăresc ce fac ei. Dar nu vă voi face nicio promisiune că guvernul va extinde acest lucru sau va oferi o deducere fiscală sau ceva de genul acesta”.

Apotek Hjärtat este implicată și în rețeaua „Împreună împotriva singurătății involuntare”, alături de aproximativ 20 de branduri nordice, printre care Ikea și HSB. Alte inițiative, precum granturile pentru participarea la evenimente culturale în grup, susțin socializarea și bunăstarea angajaților.

Psihologul Ek subliniază importanța analizării factorilor structurali care influențează singurătatea, inclusiv șomajul, inegalitatea veniturilor și utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale.