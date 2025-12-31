Impozit este cuvântul cheie pentru proprietarii care închiriază locuințe în scop turistic, întrucât regulile de impozitare se schimbă semnificativ din 2026, potrivit Agerpres.

Conform Pachetului 2 de măsuri fiscale, veniturile obținute din prestarea serviciilor de cazare și din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste șapte camere situate în locuințe personale vor fi asimilate veniturilor din activități independente.

Pentru aceste venituri, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual. Acesta se determină deducând din venitul brut cheltuielile stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut. Practic, proprietarii vor plăti impozit doar asupra sumei rămase după această deducere, ceea ce oferă un cadru clar și standardizat pentru calculul fiscal.

Sumele obținute din închirierea unui număr de până la șapte camere vor fi tratate diferit. În acest caz, veniturile se încadrează la categoria celor obținute din cedarea folosinței bunurilor.

Venitul net anual se stabilește prin deducerea cheltuielilor calculate, tot prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut, păstrând consistența cu sistemul de calcul aplicat veniturilor din activități independente.

Această modificare înseamnă că toți proprietarii trebuie să verifice modul în care încadrează veniturile din închirieri, pentru a respecta noile obligații fiscale și a evita sancțiunile.

Începând din 2026, autoritățile vor majora impozitul pe câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare și al instrumentelor financiare derivate realizate prin intermediari rezidenți. Astfel, dacă titlurile sau instrumentele financiare derivate sunt înstrăinate după o perioadă mai mare de 365 de zile de la dobândire, impozitul va crește de la 1% la 3%. În cazul înstrăinării într-o perioadă mai scurtă de 365 de zile, cota se majorează de la 3% la 6%.

De asemenea, impozitul pe câștigurile din transferul titlurilor de valoare și al instrumentelor financiare derivate, realizate fără intermediari rezidenți, va crește de la 10% la 16%. Aceeași majorare se aplică și câștigurilor obținute din transferul aurului de investiții, începând cu veniturile anului 2026.

Măsurile fiscale includ și criptomonedele. Astfel, impozitul pe câștigurile obținute din transferul de monedă virtuală va crește de la 10% la 16%, aplicabil pentru veniturile înregistrate începând cu 1 ianuarie 2026.

În plus, plafonul anual pentru calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente va fi majorat. Plafonul crește de la 60 de salarii minime brute pe țară la 72 de salarii minime brute pe țară, iar modificarea se aplică începând cu veniturile anului 2026. Această schimbare are un impact direct asupra contribuțiilor la sistemul de sănătate pentru persoanele afectate.

Autoritățile urmăresc și impozitarea proprietăților și vehiculelor de mare valoare. Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul special pe clădirile rezidențiale situate în România, cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei, și pe autoturismele înmatriculate în România, cu valoarea de achiziție mai mare de 375.000 lei, va crește de la 0,3% la 0,9%.

Această măsură vizează în special proprietățile de lux și vehiculele scumpe, având ca scop ajustarea fiscală și creșterea veniturilor la bugetul de stat. Prin aplicarea acestor cote mai mari, autoritățile doresc o contribuție mai echitabilă din partea celor care dețin bunuri cu valori semnificative, păstrând în același timp predictibilitatea și transparența sistemului fiscal.