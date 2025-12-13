Municipalitatea din Ploiești pregătește un nou regulament privind administrarea cimitirelor aflate în gestiunea Servicii de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești, document care stabilește atât tarifele de concesionare a locurilor de înhumare, cât și condițiile de acordare a facilităților sociale sau a gratuităților.

Noile prevederi se aplică exclusiv cimitirelor Mihai Bravu, Eternitatea, Bolovani și Viișoara și vizează, în principal, actualizarea avansurilor obligatorii plătite la semnarea contractelor de concesiune, notează observatorulph.ro.

Potrivit proiectului de regulament, tarifele anuale ale concesiunii vor putea fi achitate în continuare în rate, pe întreaga durată a contractului, însă avansul achitat integral la început va fi majorat. Autoritățile locale susțin că această ajustare este necesară pentru a reflecta costurile reale de administrare și întreținere a cimitirelor.

Astfel, pentru un mormânt din clasa I, cu dimensiunea de 3×3 metri, concesionat pe o perioadă de șapte ani, avansul obligatoriu ar urma să crească de la 90 de lei la 104 lei. În cazul concesiunilor pe termen mai lung, majorările sunt mai consistente.

Pentru o concesiune de 25 de ani, avansul propus este de 1.452 de lei, față de 1.252 de lei în prezent, iar pentru o perioadă de 49 de ani, avansul ar urma să ajungă la 2.903 lei, comparativ cu 2.503 lei în actualul regulament.

Pe lângă avansurile inițiale, documentul stabilește și nivelul redevenței anuale, diferențiat în funcție de cimitir și de numărul de locuri concesionate de aceeași persoană. În cimitirele Mihai Bravu și Eternitatea, redevența anuală propusă este de 58 de lei pentru primul mormânt, 71 de lei pentru al doilea și 89 de lei pentru al treilea.

La Cimitirul Bolovani, primul mormânt rămâne la 58 de lei pe an, însă al doilea ajunge la 89 de lei, iar al treilea la 91 de lei.

În Cimitirul Viișoara, tarifele sunt mai ridicate: 89 de lei pentru primul mormânt, 101 lei pentru al doilea și 115 lei pentru al treilea.

Regulamentul introduce și reguli clare privind acordarea locurilor de înhumare gratuite.

Acestea pot fi acordate o singură dată, într-un singur cimitir, persoanelor cu domiciliul în municipiu care se încadrează în anumite categorii: veterani de război, invalizi și văduve de război, persoane persecutate politic după 6 martie 1945, deportați sau foști prizonieri, beneficiari ai Legii recunoștinței pentru Revoluția din 1989 și revoltele anticomuniste, precum și personal participant la misiuni militare, în țară sau în afara acesteia.

Orice altă situație prevăzută expres de un act normativ poate constitui, de asemenea, temei pentru acordarea gratuității.

Locurile de înhumare acordate gratuit pot fi transmise doar urmașilor direcți, precum soțul sau soția care nu s-au recăsătorit, pe baza certificatului de moștenitor, în condițiile legii.

Costurile aferente acestor gratuități vor fi suportate integral din bugetul local al municipiului, pe baza facturilor anuale emise de operatorul de servicii până la finalul lunii ianuarie pentru anul precedent.

În plus, regulamentul propune măsuri de protecție socială pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse.

Pensionarii cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe economie, persoanele cu handicap și concesionarii fără venituri ar putea beneficia de scutirea de la plata redevenței anuale, pentru un singur loc de înhumare, indiferent de modul de atribuire.