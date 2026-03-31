Consiliul Local Ploiești a aprobat luni, 30 martie, proiectul prin care parcările de la bloc vor fi închiriate contra cost, începând chiar cu anul 2026.

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și o abținere, în condițiile în care aleșii locali din partea PSD și AUR nu au susținut inițiativa.

Potrivit hotărârii, tarifele anuale sunt stabilite în funcție de zona de fiscalitate, astfel că în zona A prețul va fi de 500 de lei pe an, în zona B de 400 de lei, în zona C de 300 de lei, iar în zona D de 200 de lei.

Parcarea în zonele de reședință și domiciliu va fi permisă doar pe baza unui permis emis de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Ploiești.

Hotărârea prevede că atribuirea locurilor de parcare se va face etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitatea amenajării de noi locuri.

Fiecare unitate locativă va putea primi un singur loc de parcare, la domiciliul sau reședința solicitantului, în ordinea depunerii cererilor. Sunt exceptate persoanele care dețin deja un loc de parcare sau un garaj.

În același timp, cei care nu vor primi imediat un loc vor putea utiliza gratuit spațiile existente pe trotuare, căile de circulație sau zonele adiacente, până la finalizarea procedurii de atribuire.

Solicitanții trebuie să depună cererile pe platforma online dedicată, în termenul stabilit de autorități.

Pentru a putea beneficia de un loc de parcare, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Aceștia trebuie să dețină un autovehicul în proprietate sau în folosință, cu ITP și RCA valabile, să aibă domiciliul sau reședința în zona arondată și să nu aibă datorii la bugetul local.

Permisul de parcare va permite utilizarea locului în intervalul 16:00 – 08:00, de luni până vineri. În timpul zilei, între orele 08:00 și 16:00, locul va putea fi utilizat de titular doar dacă este liber.

În weekend și în zilele de sărbătoare legală, titularul va avea drept de utilizare exclusivă gratuită.

Proiectul prevede că persoanele cu dizabilități vor beneficia de locuri de parcare atribuite gratuit, în conformitate cu legislația în vigoare.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților locale de organizare a parcărilor de reședință și de reglementare a utilizării spațiilor disponibile în zonele de blocuri.