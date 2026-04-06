Majorarea propusă vine la doar un an după ultima creștere, când prețul unei călătorii a urcat de la 3 la 5 lei.

Acum, Consiliul de Administrație al Metrorex propune o nouă creștere, de până la 40–50%, care ar duce costul unei călătorii la 7 lei.

Economistul Adrian Negrescu critică dur această evoluție:

„Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România”

Acesta acuză și lipsa de reacție a autorităților:

„Toate aceste decizii se întâmplă sub privirile aparent pasive ale Ministerului Transporturilor”

În opinia economistului, majorările de tarife ar trebui să fie însoțite de îmbunătățiri vizibile ale serviciilor, însă realitatea din teren este diferită.

„Călătorii se confruntă zilnic cu aglomerație, trenuri vechi fără aer condiționat și întârzieri majore în livrarea noilor garnituri din contractele publice”

Acesta susține că motivul real al scumpirilor ar putea fi legat de costurile interne:

„singura explicație a scumpirii pare să fie acoperirea nivelului salarial din cadrul companiei”

Potrivit datelor invocate de economist, Metrorex funcționează în mare parte pe baza subvențiilor de la stat.

„Aceste ajutoare financiare guvernamentale depășesc în mod frecvent pragul uriaș de 700 sau chiar 800 de milioane de lei”

În același timp, cheltuielile cu personalul domină bugetul companiei:

„Cheltuielile cu personalul au ajuns să reprezinte 37,95% din totalul bugetului. Asta înseamnă un efort financiar de aproximativ 1,05 miliarde de lei direcționat exclusiv către angajați”

Prin comparație, fondurile pentru funcționarea efectivă sunt mai reduse:

„Achiziția de bunuri și servicii esențiale abia atinge 25,07%”

Economistul acuză lipsa de intervenție a autorităților în gestionarea situației:

„Este revoltător faptul că Ministerul Transporturilor închide ochii la derapajele financiare, iar interesele călătorilor rămân complet neapărate”

În opinia sa, situația reflectă probleme structurale profunde:

„Metrorex a devenit prototipul perfect al companiei de tip «gaură neagră» pentru bugetul național.O entitate de stat complet nereformată, care impune tarife din ce în ce mai aspre pentru servicii publice de o calitate adesea îndoielnică”

Conform propunerii analizate de Metrorex, prețurile ar urma să crească semnificativ pentru toate tipurile de bilete și abonamente:

Noile tarife Metrorex (propunere 2026 vs 2025)

Tip bilet / abonament Preț actual Preț propus Creștere O călătorie 5 lei 7 lei +40% Două călătorii 10 lei 14 lei +40% 10 călătorii 40 lei 55 lei +37,5% Abonament 24 ore 12 lei 18 lei +50% Abonament 72 ore 35 lei 50 lei +42,8% Abonament săptămânal 45 lei 60 lei +33% Abonament lunar 100 lei 140 lei +40% Abonament anual 900 lei 1.300 lei +44%

Creșteri sunt prevăzute și pentru biletele integrate metropolitane (metrou + transport de suprafață), unde abonamentul anual ar putea ajunge la 1.770 lei.

Reprezentanții sindicali susțin însă că majorările sunt necesare pentru siguranța sistemului.

„Metrorexul, fără un miliard de lei pe an, este foarte clar că va închide ușa, fiindcă nu se pot asigura nivelurile minime de siguranță feroviară. Sunt oameni puțini, sunt banii puțini, iar fără bani și fără personal, riscul de accidente este foarte mare.”

Potrivit acestora, în ultimii ani compania nu a primit integral compensațiile prevăzute prin contractul de servicii publice.

Propunerea de majorare urmează să fie analizată și aprobată de Ministerul Transporturilor.

Dacă va fi adoptată, aceasta va reprezenta a doua creștere majoră în mai puțin de doi ani, după cea din ianuarie 2025.

Creșterea tarifelor la metrou aduce în prim-plan problemele structurale ale transportului public din București.

În timp ce autoritățile și sindicatele invocă nevoia de finanțare pentru siguranță, economiștii avertizează că fără reforme reale, povara va continua să fie transferată asupra călătorilor.