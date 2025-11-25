Gabriela Firea a afirmat că două femei mor zilnic în Uniunea Europeană în contextul violenței domestice. Ea a menționat că, potrivit datelor prezentate public, în România 52 de femei și-au pierdut viața de la începutul anului. Firea a spus că aceste femei au murit din cauza agresiunilor exercitate de soți sau de parteneri de viață.

Europarlamentarul a descris situația actuală drept una dramatică pentru multe familii. Firea a transmis că în spatele cifrelor se află mame, fiice și surori care nu au reușit să solicite ajutor la timp. Ea a precizat că mesajul său este îndreptat și către copiii rămași fără sprijinul matern, copii afectați de traumă și pierdere.

„Portocaliu – culoarea luptei pentru femei abuzate! Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, trag un nou semnal de alarmă și vă invit să privim cu sufletul spre toate femeile care trăiesc cu frică, durere, în tăcere. În spatele cifrelor se află mame, fiice, surori care nu au mai avut timp să ceară ajutor, să fie ascultate, protejate și salvate. Gândul meu se îndreaptă astăzi spre toate victimele care au rămas fără voce, spre familiile distruse și, mai ales, spre copiii traumatizați care au rămas fără mamă”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea a anunțat că a trimis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană. Ea solicită crearea unui cadru juridic comun în toate statele membre pentru prevenirea, investigarea și sancționarea faptelor de violență împotriva femeilor. Scrisoarea include cerințe privind dezvoltarea unor măsuri unitare și aplicabile imediat la nivel european.

Firea propune, de asemenea, crearea unui cadru strategic european care să includă sprijin psihologic, consiliere și adăposturi dedicate victimelor. Ea a cerut și instituirea unei linii bugetare specifice pentru organizațiile care apără drepturile femeilor. Această finanțare ar urma să fie obligatorie în toate statele membre.

Europarlamentarul consideră necesară introducerea unei obligații de colectare și raportare armonizată a datelor privind violența împotriva femeilor. Ea spune că lipsa unor sisteme unitare de monitorizare face dificilă evaluarea fenomenului și adoptarea unor politici eficiente.

Gabriela Firea propune înființarea unui mecanism european permanent, interconectat și operațional. Acesta ar urma să coordoneze prevenirea violenței împotriva femeilor și schimbul de informații între statele membre. Firea a precizat că un astfel de mecanism ar permite protejarea victimelor indiferent de țara în care se află și ar facilita monitorizarea agresorilor la nivel european.