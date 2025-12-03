Actul normativ promulgat de șeful statului modifică Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților. Proiectul fusese adoptat de Parlament prin votul final al deputaților luna trecută, după ce a fost inițiat de Guvern la începutul anului trecut.

Scopul principal al modificării este armonizarea legislației naționale cu Directiva Uniunii Europene 2021/2118, care vizează asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare RCA.

Fondul de Garantare a Asiguraților a precizat anterior că, prin această lege, este eliminat plafonul de 500.000 de lei pentru creanțele rezultate din polițe RCA, potrivit profit.ro.

Potrivit noilor reguli, plafonul de garantare de 500.000 de lei se elimină exclusiv pentru contractele de asigurare de tip RCA. Măsura nu se aplică retroactiv, ci doar procedurilor de faliment deschise după intrarea în vigoare a modificării Legii 213/2015.

Fondul de Garantare a Asiguraților a explicat că această schimbare este necesară pentru respectarea cerințelor europene privind nivelul minim al despăgubirilor.

Directiva transpusă impune ca, în cazul vătămărilor corporale, limita minimă a despăgubirilor să fie de 6,45 milioane de euro per accident, indiferent de numărul victimelor. Pentru daunele materiale, limita minimă este stabilită la 1,3 milioane de euro per accident.

Noua lege schimbă și modul în care sunt analizate cererile de plată către FGA. Dacă până acum acestea erau soluționate strict în ordinea înregistrării, de acum vor fi introduse criterii clare de prioritate.

Vor fi analizate cu prioritate cererile formulate de descendenții minori sau aflați la studii, până la maximum 26 de ani, ai persoanelor decedate în accidente rutiere. De asemenea, vor avea prioritate cererile depuse de persoane care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, conform gradelor de invaliditate prevăzute de lege.

Tot în categoria priorităților intră cererile bazate pe titluri executorii împotriva asigurătorilor aflați în faliment, prin care sunt stabilite rente lunare, precum și cererile privind restituirea de primă.

Cererile încadrate în aceste categorii vor fi evidențiate pe liste separate și înaintate unei comisii speciale. Aceasta va propune aprobarea sau respingerea sumelor solicitate, iar după aprobarea listelor se vor efectua plățile către creditorii de asigurări.

Fondul de Garantare a Asiguraților este finanțat în principal din contribuțiile asigurătorilor și are rolul de a asigura plata creanțelor de asigurare în cazul insolvenței unui asigurător autorizat în România sau a unui asigurător european care operează prin sucursală locală. Prin aceste modificări legislative, mecanismul de garantare este adaptat standardelor europene și extins pentru situațiile cu impact social major.