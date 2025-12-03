Legea promulgată de președintele Nicușor Dan prevede înființarea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament cu unanimitate de voturi, prin aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 147/2024.

Noua agenție devine organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică. Aceasta va funcționa în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea Cancelariei prim-ministrului și în coordonarea directă a prim-ministrului.

Legea stabilește organizarea unor centre de sănătate mintală pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. Acestea vor fi create prin reorganizarea centrelor de sănătate mintală existente în cadrul spitalelor publice.

În acest proces, vor fi preluate atribuțiile, personalul contractual, posturile și patrimoniul centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, atât cele regionale, cât și cele județene. Aceste structuri funcționau până acum în cadrul Agenției Naționale Antidrog.

Conform legii, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor va prelua atribuțiile de prevenire a consumului ilicit de droguri, precum și responsabilitățile de concepere, coordonare, evaluare și monitorizare a politicilor publice din acest domeniu.

Totodată, agenția va coordona asistența integrată multidisciplinară și intersectorială pentru consumul de droguri. În acest scop, va prelua personalul contractual și patrimoniul aferent din aparatul propriu al Agenției Naționale Antidrog.

Agenția va elabora Strategia națională antidrog și planurile de acțiune aferente. Implementarea acestora va fi monitorizată prin intermediul unui comitet interministerial și intersectorial constituit prin decizie a prim-ministrului.

Comitetul de monitorizare va include membri permanenți și membri invitați. Membrii permanenți vor fi reprezentanți ai instituțiilor publice care elaborează și implementează politici cu impact național în domeniul drogurilor și adicțiilor.

Membrii invitați vor proveni din organizații neguvernamentale cu cel puțin doi ani de activitate recunoscută în domeniul drogurilor, sănătății mintale sau protecției drepturilor copilului. Dreptul de vot va fi exercitat diferențiat, în funcție de statutul membrilor, conform prevederilor legale.

Legea prevede desființarea Agenției Naționale Antidrog prin divizare totală. Activitatea, patrimoniul și personalul contractual vor fi preluate de noua agenție.

Polițiștii care activau în cadrul Agenției Naționale Antidrog vor fi puși la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne, în vederea numirii în funcții corespunzătoare, conform legislației în vigoare. Până la intrarea în vigoare a noii ordonanțe, Agenția Națională Antidrog își va continua atribuțiile legale.