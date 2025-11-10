Din cuprinsul articolului Diana Buzoianu: Ministerul Mediului pregătește noi ordine pentru a combate fraudele din sistemul RetuRO

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, în cadrul emisiunii „România Politică” de la Prima News, că autoritățile se află într-un stadiu avansat de pregătire a unor ordine menite să clarifice și să limiteze tentativele de fraudare din sistemul de Garanție-Returnare (SGR).

Ea a subliniat că au fost deja identificate mai multe metode de fraudă, unele dintre acestea fiind de natură penală, și a afirmat că ministerul va continua să acționeze ferm pentru a le bloca și sancționa.

Potrivit ministrului, sistemul RetuRO reprezintă un mecanism care funcționează cu succes în toate statele Uniunii Europene, iar România trebuie să se alinieze acestor standarde printr-o serie de măsuri de eficientizare și uniformizare.

Ea a explicat că una dintre priorități o reprezintă standardizarea costurilor din sistem, pentru a elimina diferențele inechitabile dintre comercianți și pentru a introduce o metodologie unică, ce urmează să fie pusă în transparență publică în perioada următoare.

„Ne uităm la trei lucruri esenţiale pe sistemul RetuRO. Pe de-o parte, chiar în acest moment avem o discuţie foarte amplă de standardizare a costurilor şi de a da anumite metodologii foarte clare pentru Returo şi pentru retailer, ca, în sfârşit să nu mai existe discuţii legate de costurile inegale care au fost date pentru anumiţi retaileri. Aici vom standardiza lucrurile şi asta este un lucru care se va întâmpla, chiar vom pune în transparenţă zilele acestea, această metodologie”, a afirmat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a detaliat că Ministerul Mediului lucrează și la un set de reglementări care să prevină fraudele, după ce au fost descoperite mai multe metode prin care unele persoane au încercat să exploateze sistemul.

Ea a precizat că instituțiile competente vor acționa rapid pentru a opri fiecare tentativă și pentru a aplica sancțiuni celor care încalcă legea, amintind că anumite situații identificate se încadrează deja în sfera penală.

„Suntem în stadii destul de avansate pentru a da nişte ordine care să clarifice inclusiv partea aceasta de fraudare, să oprim căile care au fost descoperite, până în momentul de faţă. Bineînţeles, oamenii sunt creativi şi întotdeauna ei vor continua să caute metode de fraudare. Noi vom fi aici să le oprim, pe fiecare în parte, odată ce le descoperim şi să şi sancţionăm oamenii care încearcă asta, pentru că unele cazuri sunt chiar cazuri penale”, a adăugat demnitarul.

Sistemul de colectare a ambalajelor trebuie extins în mediul rural

Un alt obiectiv important al ministerului îl reprezintă extinderea infrastructurii RetuRO în mediul rural. Ministrul a explicat că, deși sistemul funcționează la nivel național, persistă o inegalitate între zonele urbane și cele rurale, unde aparatele de colectare nu sunt încă disponibile.

În acest sens, ministerul și operatorul RetuRO poartă discuții pentru modificarea legislației, astfel încât să existe o mai mare flexibilitate în instalarea aparatelor automate de reciclare (RVM-uri) și pentru a oferi locuitorilor din sate aceleași condiții de colectare ca în marile orașe.