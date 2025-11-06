„Avem zone cu un medic la 4.000 de locuitori în rural, față de 1 la 520 în urban”, spune președintele CMSR. În orașe, piața e suprasaturată, concurența e mare, iar în sate accesul e aproape inexistent. Lipsa infrastructurii, costurile de start și absența stimulentelor fac ca românii din mediul rural să fie practic excluși din sistem.

CMSR propune un set de măsuri concrete: introducerea conceptului de „stomatolog de familie”, care să asigure un venit stabil și o bază de pacienți, investiții în infrastructură prin fonduri europene, spații oferite de autoritățile locale și facilități fiscale pentru cei care se stabilesc la sat. În paralel, colegiul analizează repartizarea controlată a absolvenților, pentru a evita aglomerarea din urban.

„Fondurile europene pot reduce decalajul rural–urban”, afirmă Lăzărescu, explicând că problema nu e doar economică, ci socială: „Rolul CMSR este să lupte pentru pacienții vulnerabili și accesul lor la prevenție.”