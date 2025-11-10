Deputatul Florin Roman (PNL) a anunțat încheierea dezbaterilor asupra așa-numitei „legi Nordis”, un proiect menit să prevină fraudele și abuzurile comise de dezvoltatorii imobiliari și să protejeze cumpărătorii de bună-credință.

Parlamentarul a precizat că votul final va fi dat miercuri în Camera Deputaților, urmând ca legea să fie trimisă ulterior spre promulgare.

Roman a explicat că proiectul introduce reguli clare privind plățile în avans efectuate de cumpărători în fazele de construcție. Astfel, avansul maxim permis va fi de 15% la momentul semnării promisiunii de vânzare, 25% la finalizarea structurii de rezistență și încă 25% la terminarea lucrărilor de instalații.

Deputatul liberal a subliniat că toate aceste sume vor fi depuse într-un cont distinct, controlat prin semnătura dirigintelui de șantier, care va verifica destinația exactă a fondurilor. Măsura are rolul de a împiedica folosirea banilor cumpărătorilor în alte scopuri sau în alte proiecte imobiliare.

O altă prevedere importantă a legii stabilește că fiecare apartament trebuie să aibă o carte funciară separată, eliminând posibilitatea ca dezvoltatorii să vândă mai multe locuințe decât cele prevăzute în autorizația de construire.

Roman a afirmat că legea a fost concepută ca răspuns la numeroase cazuri de persoane păgubite în proiecte imobiliare speculative, menționând scandalul complexului Nordis din Alba Iulia, unde zeci de cumpărători au rămas fără locuințe, deși plătiseră avansuri considerabile.

Deputatul a declarat că și-a asumat această inițiativă pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

„Am încheiat azi, după multe ieșiri publice, dezbaterile pe legea care îi oprește pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea țepe cumpărătorilor de bună credință. Iar miercuri vom da vot final pentru a trimite la promulgare legea al cărei inițiator sunt ca deputat liberal. Prin noua lege, procentul maxim de avans este limitat astfel: 15% la încheierea promisiunii de vânzare, 25% la finalizarea structurii de rezistență, 25% la finalizarea lucrărilor de instalații. Sumele de avans sunt strânse într-un cont distinct și nu pot fi folosite decât cu ștampilă dirigintelui de șantier pentru destinația inițială. În plus, fiecare apartament va avea CF distinct, astfel încât nu mai poți scoate autorizație de construire pentru un bloc cu 20 de apartamente, iar tu, dezvoltator imobiliar de rea-credință vinzi 40, prin artificii de recompartimentare. Am promis acest lucru oamenilor din Alba, păgubiților NORDIS și m-am ținut de cuvânt. Pentru ca nimeni să nu mai fie păcălit, cum a procedat, de exemplu, dl Jidveian cu blocul ridicat în centrul municipiului Alba Iulia, în urma scandalului rămânând zeci de păgubiți”, a scris Florin Roman pe pagina sa de Facebook.

Anterior, liderul PSD Sorin Grindeanu a afirmat, într-o conferință de presă la Timișoara, că susține introducerea legii Nordis pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, precizând că proiectul are un număr semnificativ de inițiatori din rândul social-democraților.

Grindeanu a spus la acel moment că va solicita personal includerea proiectului la ședința de astăzi, subliniind că este o lege necesară și că adoptarea ei ar oferi protecție reală cumpărătorilor de locuințe din România.

„Luni, eu voi cere să intre pe ordinea de zi această lege. Are 70 de iniţiatori această lege, dacă nu mă înşel, dintre care 67 sunt de la PSD.

Asta ca să clarificăm lucrurile. Voi cere eu să fie pe ordinea de zi, nu trebuie să ceară PNL-ul”, a spus Grindeanu.