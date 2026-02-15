Guvernul a lansat în consultare publică proiectul de Ordonanță de Urgență destinat simplificării procedurilor administrative pentru investitori, iar un capitol esențial se referă la măsurile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Potrivit comunicatului de presă al ministerului, inițiativele vizează eficientizarea evaluărilor de impact asupra mediului prin reducerea termenelor de analiză și modernizarea proceselor administrative.

Ministrul Diana Buzoianu a subliniat că termenele vor fi reduse doar acolo unde există posibilități reale de eficientizare, fără a diminua standardele de protecție a mediului. În plus, digitalizarea și clarificarea etapelor procedurale vor permite procese mai rapide, mai transparente și mai predictibile pentru investitori, păstrând în totalitate exigențele de mediu și contribuind la modernizarea administrației de mediu.

Conform informațiilor transmise de oficialii Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, modificările propuse vor scurta cu 40 de zile durata maximă pentru luarea deciziilor în cadrul celor două etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – evaluarea inițială și etapa de încadrare. Termenul pentru analiza inițială va fi redus de la 15 la 10 zile, cel pentru formularea punctului de vedere în etapa de încadrare de la 20 la 15 zile, iar termenul maxim pentru decizia finală de încadrare va scădea de la 90 la 60 de zile.

Proiectul prevede, de asemenea, dezvoltarea unui sistem informatic național pentru gestionarea și raportarea digitală a datelor de mediu de către ANMAP. Noua platformă va permite standardizarea raportărilor, creșterea trasabilității procedurilor, reducerea birocrației pentru operatorii economici și o monitorizare mai eficientă a obligațiilor de conformare, asigurând totodată o calitate mai bună a datelor de mediu.

Proiectul de act normativ se află în consultare publică şi este disponibil aici.

Ministrul Diana Buzoianu a precizat că scurtarea termenelor a fost discutată și cu reprezentanții Comisiei Europene. În cadrul proiectului de Ordonanță de Urgență pentru simplificarea procedurilor administrative, Ministerul propune unificarea raportării datelor de mediu către toate autoritățile, pentru a elimina necesitatea completării multiple a formularelor similare de către firme.

Ministrul a subliniat că standardele de mediu rămân neschimbate, iar condițiile pentru obținerea avizelor de mediu sunt nenegociabile. În același timp, autoritățile vor deveni mai eficiente prin digitalizarea serviciilor publice cheie, asumarea unor termene clare de răspuns și reducerea redundanței în raportări, evitând solicitarea repetată a acelorași informații în formate diferite.