Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) urmează să treacă printr-un proces amplu de reorganizare, vizând reducerea cu aproximativ 34% a celor 1370 de posturi existente.

Conform unei variante de lucru discutate de surse apropiate proiectului, măsurile includ desfiinţarea unui post de vicepreşedinte, reducerea posturilor de conducere, reorganizarea direcţiilor şi comasarea sau transformarea acestora în servicii.

Astfel, din 76 de posturi de conducere, 29 ar urma să fie eliminate, iar din 1293 de posturi de execuţie, 438 vor fi desfiinţate.

Sursele citate au subliniat că cea mai importantă schimbare vizează restructurarea comisariatelor: cele 41 de comisariate judeţene şi cele 6 sectoriale ar urma să fie înlocuite de 22 de comisariate teritoriale pentru protecţia consumatorilor. Această măsură presupune eliminarea a 47 de funcţii de comisar şef adjunct, odată cu crearea a 22 de funcţii de comisar şef.

În cadrul reorganizării, mai multe direcţii fie vor fi desfiinţate, fie vor fi transformate în servicii sau vor avea atribuţiile și titulatura modificate.

Compartimentul de audit public intern urmează să fie desfiinţat, iar Direcţia produse şi servicii financiare şi bancare va dispărea, concomitent cu schimbarea denumirii Serviciului produse şi servicii financiare în Serviciul produse şi servicii financiare bancare şi nebancare.

Compartimentul de cooperare și schimb de informații cu statele membre va fi înlocuit de Serviciul OCDE şi cooperare, cu opt posturi, subordonat direct preşedintelui ANPC.

Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă va deveni Direcţia Control şi Supraveghere Piaţă, condusă de un director, iar funcţia de comisar şef va fi desfiinţată, fiind înlocuită cu cea de director adjunct.

Alte compartimente vizate includ controlul produselor şi serviciilor din metale şi pietre preţioase, care va fi eliminat, iar Direcţia management reclamaţii online va fi transformată în serviciu. În același mod, Direcţia de soluţionare alternativă a litigiilor şi Centrul European al Consumatorilor vor deveni servicii, conform surselor.

Proiectul de restructurare a ANPC urmează să fie pus în transparenţă în perioada următoare, pentru a fi supus dezbaterii publice și aprobării finale.