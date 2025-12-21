Ele manifestă o înțelegere profundă a interdependenței dintre acțiunile umane și starea mediului înconjurător. De aceea, legătura dintre tineri și sustenabilitate nu este doar una de preocupare, ci una de acțiune.

Un rol important în educarea și implicarea tinerilor în ceea ce privește protejarea mediului îl joacă asociațiile și organizațiile de specialitate.

„Scopul este acela de a face traiul de zi cu zi unul mai bun, unul mai curat”, spune, în cadrul unui interviu pentru Revista Capital, Mihaela Tutunaru, coordonator al programului ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului).

Este vorba despre un program educațional și de responsabilitate socială inițiat de Fundația The Institute și susținut de Lidl România. Scopul principal al ASAP România este dezvoltarea unui model funcțional de colectare a deșeurilor reciclabile în școlile din țara noastră. De asemenea, echipa ASAP România dorește să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și implicare a elevilor în protecția mediului.

Programul a fost lansat în anul 2020, iar anterior, timp de un an de zile, s-a efectuat un studiu în încercarea de a identifica momentul cel mai bun din viața unui om în care comportamentul se poate schimba mai ușor, în care se pot adopta noi practici.

„Am ajuns la concluzia că în intervalul 14-19 ani este perioada în care tinerii descoperă ce le place, se îndreaptă către un anumit stil de viață. Așa am luat decizia să ne concentrăm atenția către tinerii de gimnaziu și liceu”, a mai declarat Mihaela Tutunaru.

Viitorul planetei este, în esență, viitorul lor. Conștientizarea intrinsecă îi motivează să adopte un stil de viață mai responsabil, să militeze pentru politici durabile și să caute soluții inovatoare la problemele ecologice complexe. Educația joacă, de asemenea, un rol esențial în cultivarea acestei mentalități.

Echipa ASAP colaborează cu peste 1.700 de școli din 36 de localități și municipii de reședință de județ din România. Iar informațiile despre colectare separată și reciclare oferite au ajuns în cei cinci ani de activitate la peste 600.000 de elevi din ciclurile preuniversitare. Pe parcursul anului 2024, echipa ASAP România a organizat numeroase activități pentru tineri, care au inclus cursuri, ateliere, jocuri sau concursuri.

„Avem o bună colaborare și cu numeroși profesori din țară, care s-au arătat foarte deschiși la propunerile noastre. Peste 900 de cadre didactice și administratori ai unor instituții de învățământ au parcurs instruirile propuse de ASAP pentru a le transmite pe mai departe elevilor lor mesajul și intențiile noastre”, completează Mihaela Tutunaru.

Generațiile tinere sunt adesea mai deschise la idei noi. Pe tineri îi caracterizează spiritul inovator, deschiderea către noutăți și experiențe. De la începutul Asociației Viitor Plus, din anul 2006, și până la final de 2024, au fost implicați peste 66 de mii de tineri în programul „Eco Provocarea”, prin care au fost plantați, prin activități de voluntariat, în jur de 343 de mii de puieți și au fost colectate aproape un milion de kilograme de deșeuri reciclabile.

„Ne-ar fi mai ușor să plantăm copaci automatizat, însă noi preferăm să aducem voluntari, inclusiv foarte mulți copii și tineri. Atunci când ești pe câmp, cu cazmaua în mână, vezi solul cât de afectat este de secetă și de poluare. Lucruri care acasă, în confort, sunt mai greu de conștientizat. Ne bazăm foarte mult pe experiența de voluntariat pentru a aduce o schimbare”, explică Teia Ciulacu, președintele Asociației Viitor Plus, o organizație ce și-a făcut deja un renume în domeniu.

De aproape două decenii, echipa derulează programe de educație pentru mediu, antreprenoriat social, împăduriri, reutilizare și reciclare, voluntariat pentru mediu, amenajare eco-turistică și instalare de panouri solare.

Teia Ciulacu și echipa sa pun accent pe partea de educație pentru a face un viitor mai armonios. Ei știu foarte bine că generațiile tinere au energia și determinarea pentru a impulsiona schimbările sistemice necesare pentru o tranziție către o economie mai verde și o societate mai durabilă.

„Ne-am gândit cum putem influența în bine procesul educațional și am încercat să venim cu programe care să implice atât elevii, cât și profesorii, am organizat activități tematice, am adunat cu ei deșeurile din jurul școlilor, le-am vorbit și despre importanța protejării mediului, le-am prezentat informații exacte despre beneficiile reciclării și ale unui comportament responsabil”, povestește președinta și fondatoarea Viitor Plus.

Creativitatea, mână în mână cu sustenabilitatea

Unul dintre cele mai populare proiecte din cadrul programului ASAP România este concursul de bandă desenată BANDA ASAP. La ultima ediție, organizată în 2024, cea cu numărul patru, 556 de lucrări au fost înscrise în total la concurs, 274 din județul Prahova și 282 din județul Timiș. Elevii de gimnaziu și de liceu au demonstrat că sunt originali și creativi, că au talent artistic și simț estetic vizual. Au venit cu soluții, în viziunea lor, pentru a salva planeta de poluare.

De la spiriduși, Moș Crăciun, super bunici, flori, dinozauri și pisici, până la Batman, Tom și Jerry, arici, sardine, pinguini sau roboți, oricine poate salva lumea. Elevii au transpus, prin benzile lor desenate, chiar și zâne ale reciclării ori copii sau extratereștri care protejează planeta, totul pentru a contribui la un viitor mai sustenabil.

După primele trei ediții ale concursului, a fost organizată și expoziția BANDA ASAP, în octombrie 2024, în București. Au fost prezentate, pentru prima dată în offline, cele mai bune lucrări ale elevilor participanți. Iar în toamna acestui an, la începutul anului școlar, echipa ASAP plănuiește încă o expoziție la Cluj-Napoca.

„Elevii din țară care au participat la concurs au avut ocazia să se cunoască între ei, să împărtășească idei. Este un proiect tare drag nouă și vrem să-l ducem mai departe și să ajungem și în județe unde nu am mai organizat Banda ASAP până acum. Am organizat recent și cea de-a cincea ediție a concursului, cu elevii din județele Cluj și Olt, iar anterior am organizat în județele Timiș, Prahova, Brașov, Iași, Constanța, Neamț, Sibiu, Ilfov și în Municipiul București”, mai spune Mihaela Tutunaru.

Astfel, legătura dintre generațiile tinere și sustenabilitate este una definitorie pentru ziua de mâine. Dorința lor de a construi un viitor mai bun face din tineri nu doar beneficiarii, ci și arhitecții unei lumi mai durabile.