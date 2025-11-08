Primăria Sectorului 3 a informat joi seara că, începând cu 1 decembrie, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (DGITL S3) va funcţiona doar prin platforme digitale, renunţând la relaţia faţă în faţă cu publicul.

Cetăţenii vor avea posibilitatea să gestioneze impozitele şi taxele locale într-un mod rapid, sigur şi facil, utilizând platformele digitale puse la dispoziţie pe site-ul instituţiei.

Contribuabilii vor putea efectua plăţi directe folosind automatele instalate la sediile DITL Sector 3, disponibile non-stop, care permit achitarea taxelor fără a mai fi nevoie de contact cu angajaţii instituţiei.

”Începând cu data de 1 decembrie 2025, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 3 (DGITL S3) își va desfășura activitatea exclusiv în mediul online, în cadrul procesului de digitalizare completă inițiat de Primăria Sectorului 3. Astfel, toate operațiunile privind impozitele și taxele locale vor putea fi efectuate rapid, sigur și simplu, prin intermediul platformelor digitale disponibile pe site-ul instituției. Pentru plățile directe, contribuabilii vor avea la dispoziție automatele de plată instalate la sediile DITL Sector 3, care funcționează 24/7 și permit achitarea taxelor fără interacțiune cu personalul instituției”, arată instituția pe site-ul oficial.

Accesul la servicii rămâne posibil prin intermediul aplicaţiilor pentru cereri şi declaraţii online de pe site-ul www.ditl3.ro, unde utilizatorii au posibilitatea să transmită solicitări şi să achite taxe direct pe platformă.

La sediile DGITL S3 vor fi create zone cu calculatoare pentru utilizare self-service, unde contribuabilii vor putea efectua operaţiuni cu sprijinul unui inspector.

Conform sursei, în cazurile care impun intervenţia directă a personalului, cererile fizice vor putea fi depuse la sediul din strada Câmpia Libertăţii nr. 36, în fiecare luni şi miercuri.

În aceste zile, accesul va fi permis exclusiv după efectuarea unei programări online în prealabil, realizabilă prin site-ul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

Conform comunicatului, măsura face parte dintr-un proces amplu de modernizare a serviciilor publice, prin care administraţia locală a Sectorului 3 îşi propune să ofere cetăţenilor soluţii digitale mai rapide şi accesibile, reducând timpul de aşteptare şi birocraţia.