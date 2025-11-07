Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), a declarat că proiectul de lege care reglementează munca pe platforme, adaptând Directiva europeană și clarificând drepturile lucrătorilor, ar putea primi aprobare până la finalul lunii decembrie, urmând să parcurgă procedura legislativă obișnuită, cu dezbateri și voturi în Senat și Camera Deputaților.

Vineri, o echipă a Blocului Naţional Sindical, condusă de preşedintele confederaţiei, a fost prezentă la prima rundă de discuţii dedicate implementării Directivei europene care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţii din sectorul platformelor digitale.

„Am pus la dispoziţia tuturor partenerilor sociali naţionali reprezentativi, adică zona de business şi zona sindicală, o analiză juridică comparată a situaţiei reglementărilor muncii pe platforme în Uniunea Europeană, un proiect de lege pentru transpunerea Directivei şi, nu în ultimul rând, o analiză macroeconomică a situaţiei impactului acestor tipuri de activităţi economice. Am stabilit de comun acord să existe, pentru fiecare dintre actorii sociali, o săptămână plină pentru evaluare, analiză, înţelegere, pregătire de amendamente, urmând să aibă loc o a doua întâlnire, pe data de 21 noiembrie, ocazie cu care noi o să venim cu experţii noştri ca să răspundem la întrebările pe care le au ceilalţi parteneri sociali. Salutăm prezenţa structurii asociative a companiilor din domeniu care au fost astăzi la reuniune – şi care şi-au comunicat un prim punct de vedere. O să rămânem în contact, în dialog, astfel încât, undeva în luna decembrie, după consultările de la Ministerului Muncii, proiectul de lege să plece pe circuitul de avizare al ministerelor, iar până la sfârşitul lunii decembrie să fie aprobat în Guvern ca proiect de lege – şi să fie transmis ulterior pentru dezbatere şi vot pe circuitul clasic, Senat şi ulterior camera decizională, care este Camera Deputaţilor”, a menţionat Dumitru Costin.

Elaborarea acestui act legislativ are ca scop acoperirea lacunelor existente în prezent și definirea clară a drepturilor lucrătorilor, precum și a modului de relaționare cu platformele intermediare. Conform regulilor europene, fiecare stat membru are termen până la sfârșitul anului 2026 pentru a implementa Directiva.

El a menționat că atât Bolt, cât și Uber numără mai mult de 50.000 de angajați, fie în mod direct, fie prin colaboratori intermediari.

„Prin această lege se pune la punct un pachet de reglementări, de norme, care nu există în momentul de faţă. Acoperim un vid legislativ. Astăzi este harababură în piaţă, nefiind reglementare. În principal, discutăm de clarificarea statutului pe care îl are un lucrător pe platformă. Directiva europeană cere în mod imperios ca un lucrător pe platforme să fie calificat ca un lucrător dependent de angajatorul său, nu independent, pentru că prin intermediul platformelor primeşti informaţii, comenzi, se fac plăţi, îţi primeşti drepturile, platforma fiind un sistem de management electronic la nivelul acelei companii. Tu, ca individ care faci servicii pentru acea platformă, eşti legat în mod direct de aceasta. Nuanţa juridică califică ulterior şi drepturile pe care le ai ca lucrător dependent. Aici vorbim de concediu de odihnă, dreptul la sănătate şi securitate în muncă, care sunt lucruri specifice unui lucrător dependent”, a adăugat preşedintele BNS.

El a precizat că este necesară o transparență mai mare și o clarificare a modului în care funcționează algoritmii care stau la baza acestor platforme.

„În momentul de faţă sunt mii de procese în instanţele de judecată din România ale unor lucrători care au dat în judecată platformele, încercând să afle în baza cărei reguli el a primit o cursă pe zi, iar altul a primit şapte, 10 sau 20 de curse pe zi, de aici venind şi veniturile. De asemenea, trebuie pus la punct şi reglementat modul în care se relaţionează cu intermediarii, pentru că cea mai mare problemă în momentul de faţă o reprezintă intermediarii. Între platforma şi lucrătorul propriu-zis există foarte mulţi intermediari unde, din păcate, se regăsesc şi cele mai multe speţe de abuzuri, aici însemnând muncă la gri, muncă la negru sau reţinerea contribuţiilor la sănătate şi la pensii care ulterior nu sunt virate oamenilor respectivi. Sunt multe lucruri care trebuie clarificate prin această lege, astfel încât acest tip de activitate, care este în creştere, să aibă un cadru de reglementare clar, predictibil, atât pentru operatorii economici, cât şi pentru lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea, indiferent că sunt cetăţeni români sau străini, marea lor majoritate lucrători non-UE – şi aici ne referim la livratori, tot ceea ce înseamnă agent economic care gestionează business-ul, afacerea prin intermediul unei platforme, fiind mai multe tipuri de activităţi”, a mai spus Dumitru Costin.

Recent, Blocul Național Sindical (BNS) a făcut publică înființarea unui Grup de inițiativă destinat creării Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), o organizație menită să reprezinte persoanele care lucrează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și alte platforme similare.

SLPD își propune, în principal, să protejeze membrii în relația cu platformele și intermediarii, să clarifice statutul legal al lucrătorilor digitali, să susțină reglementări fiscale și sociale echitabile și să garanteze accesul la servicii precum sănătate, pensii, șomaj și concedii medicale. Totodată, sindicatul urmărește să inițieze negocieri colective la nivelul platformelor, să reprezinte lucrătorii în dialogul social și instituțional cu autoritățile și să dezvolte beneficii comune, inclusiv pachete de asigurări sau parteneriate avantajoase cu lanțuri de benzinării.

Organizația sindicală afirmă că aderarea la SLPD le oferă membrilor nu doar protecție și sprijin în relația cu platformele și autoritățile, ci și posibilitatea de a-și face auzită vocea într-un demers colectiv pentru condiții de muncă corecte și respectuoase.