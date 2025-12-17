Inițiativa legislativă vizează modificarea articolului 378 din Codul penal, care reglementează infracțiunea de abandon de familie. Potrivit proiectului, plângerea prealabilă a persoanei vătămate ar urma să fie eliminată, astfel încât acțiunea penală să se pună în mișcare din oficiu, fără a mai depinde de demersurile victimei.

„Am depus în Parlament un proiect de lege care modifică art. 378 din Codul penal, în sensul eliminării plângerii prealabile pentru infracţiunea de abandon de familie, astfel încât acţiunea penală să se pună din oficiu, ca expresie a responsabilităţii statului de a proteja copiii şi persoanele vulnerabile. Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere nu reprezintă o simplă neînţelegere între foşti parteneri, ci o formă gravă de violenţă economică, cu efecte directe asupra nivelului de trai, siguranţei şi demnităţii copilului şi ale părintelui care îl îngrijeşte, în majoritatea cazurilor mama”, a transmis Alina Gorghiu, într-un comunicat de presă.

În forma în vigoare a Codului penal, declanșarea acțiunii penale pentru abandon de familie este condiționată de formularea unei plângeri prealabile într-un termen strict. Acest termen a fost clarificat prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2/2020, care stabilește că perioada de trei luni începe să curgă de la expirarea celor trei luni consecutive de neplată.

Potrivit inițiatoarei proiectului, această interpretare, deși corectă juridic, a produs efecte negative în practică: dosare clasate ca tardive, hotărâri judecătorești rămase fără efect, victime sancționate pentru bună-credință și debitori de rea-credință încurajați să continue neplata obligațiilor.

Prin eliminarea plângerii prealabile, proiectul de lege urmărește ca protecția penală să devină una efectivă, iar neplata pensiei de întreținere să fie tratată ca o formă de violență economică de interes public, nu ca un conflict privat între foști parteneri.