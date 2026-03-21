Aplicația de mesagerie WhatsApp introduce noi conturi dedicate copiilor, gestionate de părinți, menite să ofere familiilor un mod mai sigur de comunicare.

Funcția a fost dezvoltată cu sprijinul experților și al utilizatorilor și limitează utilizarea aplicației la mesaje și apeluri, oferind în același timp un control extins asupra activității celor mici.

Pentru configurarea contului, părinții trebuie să folosească propriul dispozitiv împreună cu telefonul copilului, astfel încât cele două conturi să fie conectate. Ulterior, adulții pot decide cine are permisiunea de a contacta copilul, la ce grupuri poate participa și pot verifica solicitările de conversații primite de la persoane necunoscute.

Reprezentanții companiei au transmis pe blogul oficial că doar părinții vor putea modifica setările de confidențialitate, folosind un cod PIN dedicat, considerat o măsură suplimentară de protecție.

În același timp, conversațiile personale rămân securizate prin criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că nimeni, nici măcar compania, nu poate accesa conținutul acestora.

Noua funcție aduce și instrumente suplimentare pentru gestionarea grupurilor, un aspect important pentru siguranța online a copiilor.

Oficialii au precizat că lansarea va avea loc treptat în lunile următoare, iar feedback-ul utilizatorilor va conta în îmbunătățirea opțiunii.

Nu sunt singurele modificări operate de WhatsApp. În luna ianuarie, reprezentanții companiei anunțat că este extrem de important să poți purta o conversație privată online, exact așa cum ai face-o față în față.

„Vom apăra întotdeauna acest drept la confidențialitate pentru toată lumea, începând cu criptarea implicită de la un capăt la altul. Știm însă că unii dintre utilizatorii noștri – precum jurnaliștii sau personalitățile publice – ar putea avea nevoie de măsuri de protecție extreme împotriva unor atacuri cibernetice rare și extrem de sofisticate”, potrivit blogului companiei.

În acest context, a fost introdusă o nouă funcție de tip „lockdown” numită Setări stricte ale contului (Strict Account Settings).

Dacă activați această funcție, anumite setări ale contului vor fi blocate la cele mai restrictive setări, iar aceasta va limita modul în care funcționează WhatsApp în anumite privințe, cum ar fi blocarea atașamentelor și a fișierelor media de la persoane care nu se află în lista dvs. de contacte.

Puteți activa Setările stricte ale contului – care vor fi lansate treptat în următoarele săptămâni, transmitea compania pe 27 ianuarie – accesând Setări > Confidențialitate > Avansat (Settings > Privacy > Advanced).