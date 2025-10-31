Dezvoltatorii imobiliari care ridică locuinţe în zonele fără şcoli vor fi obligaţi să contribuie financiar la construirea de unităţi de învăţământ. Măsura a fost aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1, care a decis introducerea unui mecanism de cofinanţare între autoritatea publică şi mediul privat.

Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Sectorului 1, hotărârile adoptate stabilesc că, în lipsa unei şcoli aflate la mai puţin de un kilometru de noile ansambluri rezidenţiale, autoritatea locală va putea construi unităţi primare pe terenuri achiziţionate special în acest scop. Costurile aferente nu vor fi suportate exclusiv din bugetul local, ci vor fi împărţite cu dezvoltatorii imobiliari prin contribuţii financiare proporţionale cu mărimea proiectelor imobiliare.

Astfel, la achiziţia terenurilor şi la construcţia şcolilor primare, dezvoltatorii vor participa financiar printr-un mecanism clar de calcul. Potrivit deciziei votate, contribuţia fiecărui dezvoltator se va calcula pe baza unei formule care ţine cont de suprafaţa de teren, valoarea zonei şi numărul de apartamente construite.

Conform noilor reguli, dezvoltatorii vor plăti o contribuţie determinată prin înmulţirea a trei indicatori: cinci metri pătraţi (valoarea de referinţă stabilită de consilierii locali) cu valoarea metrului pătrat de teren din grila notarială şi cu numărul total de apartamente din proiect.

Pentru a exemplifica modalitatea de calcul, autoritatea locală oferă un scenariu ipotetic. În cazul unui proiect rezidenţial dezvoltat pe un teren de 5.000 de metri pătraţi în zona Jandarmeriei, se estimează o suprafaţă construită de aproximativ 8.000 de metri pătraţi. Dacă suprafaţa medie a unui apartament este de 70 de metri pătraţi, proiectul ar include aproximativ 114 unităţi locative.

Conform grilei notariale, valoarea terenului în zona Jandarmeriei este de 357 de euro pe metru pătrat. Aplicând formula votată de consilierii locali, rezultă o contribuţie totală de 203.490 de euro, sumă pe care dezvoltatorul ar trebui să o vireze către primărie.

Primăria precizează că aceste contribuţii vor fi achitate înainte de recepţia finală a lucrărilor, pentru a garanta disponibilitatea fondurilor necesare începerii construcţiilor şcolare. Măsura nu se aplică proiectelor care deţin deja autorizaţii de construire şi vizează exclusiv zonele în care distanţa faţă de cea mai apropiată şcoală depăşeşte un kilometru.

Decizia Consiliului Local vine pe fondul dezvoltării rapide a fondului locativ din zone precum Jandarmeriei, Străuleşti, Băneasa, Bucureştii Noi şi Pajura. În aceste cartiere, creşterea numărului de locuinţe nu a fost însoţită de investiţii proporţionale în infrastructura educaţională.

Noile comunităţi formate în aceste areale se confruntă cu o lipsă acută de şcoli în proximitatea locuinţelor, ceea ce obligă părinţii să îşi ducă copiii la unităţi de învăţământ aflate la distanţe considerabile. Prin urmare, autoritatea locală consideră necesară implicarea mediului privat în dezvoltarea echilibrată a zonei urbane.

Reprezentanţii Primăriei susţin că această abordare va permite un proces de urbanizare mai coerent, prin care dezvoltarea rezidenţială să fie corelată cu accesul la servicii publice esenţiale, precum educaţia. În acest mod, se urmăreşte reducerea presiunii asupra şcolilor deja existente şi crearea unui cadru predictibil pentru investiţiile viitoare.

Autoritatea locală descrie noul sistem drept o formă de parteneriat echitabil între Primărie şi dezvoltatorii imobiliari. Fondurile obţinute din contribuţiile acestora vor fi folosite pentru achiziţia de terenuri şi pentru ridicarea de clădiri moderne destinate învăţământului primar.

„Prin acest mecanism de cofinanţare, Primăria va construi un parteneriat echitabil între public şi privat din care principalii beneficiari vor fi oamenii din Sectorul 1. Dezvoltatorii imobiliari vor contribui şi ei la costurile infrastructurii educaţionale proporţional cu amploarea proiectelor lor, iar Primăria va accelera investiţiile în şcoli, suplimentând cu aceste sume propriul buget de investiţii”, se arată în comunicatul transmis de instituţie.

Prin această decizie, autorităţile speră să creeze un precedent administrativ care să poată fi aplicat şi în alte sectoare ale Capitalei, acolo unde dezvoltarea urbană a depăşit ritmul de creştere al infrastructurii publice. Măsura îşi propune să ofere o soluţie practică la problema lipsei de şcoli în noile zone rezidenţiale, în condiţiile în care populaţia Sectorului 1 este în continuă creştere, iar cererea pentru locuinţe noi rămâne ridicată.