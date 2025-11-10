Potrivit Poliției de Frontieră, începând de luni, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este activ în punctele Jimbolia și Lunga (județul Timiș), Racovăț (Botoșani), Vicovu de Sus (Suceava), Halmeu (Satu Mare), precum și la Aeroportul Suceava.

Această etapă marchează o nouă extindere a programului european de digitalizare a controlului la granițe, după ce, în luna octombrie, sistemul a fost implementat în punctele Midia, Stânca, Naidaș, Sighet și la Aeroportul Sibiu.

Implementarea face parte dintr-un plan european amplu de modernizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene, menit să simplifice procedurile de control, să reducă riscul de fraude documentare și să sporească securitatea și predictibilitatea fluxurilor de călători.

EES (Entry/Exit System) este un sistem electronic european care înregistrează automat data și locul fiecărei intrări și ieșiri de pe teritoriul statelor membre UE. El este destinat cetățenilor din afara Uniunii Europene care călătoresc pentru șederi de scurtă durată – maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

„La această etapă, sistemul funcționează doar prin colectarea datelor din documentele de călătorie, fără a prelua date biometrice, precum imaginea facială sau amprentele”, precizează Poliția de Frontieră.

Prin intermediul EES, autoritățile pot calcula automat durata legală de ședere și pot identifica imediat eventualele depășiri ale termenului permis.

Sistemul va înlocui treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor, procedură care va continua doar pe o perioadă de tranziție de aproximativ șase luni.

În faza următoare, sistemul EES va include și preluarea datelor biometrice, măsură aplicabilă doar cetățenilor non-UE.

Excepțiile sunt clar stabilite: copiii sub 12 ani, persoanele care nu pot oferi amprente din motive medicale și deținătorii de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de state membre ale Uniunii Europene.

Amprentarea și recunoașterea facială vor permite o verificare mai precisă a identității călătorilor și vor contribui la prevenirea migrației ilegale și a utilizării frauduloase a documentelor de călătorie.

Sistemul EES este interconectat cu alte baze de date europene – precum SIS (Sistemul de Informații Schengen), VIS (Sistemul de Informații privind Vizele) și viitorul ETIAS (Sistemul European de Informații și Autorizare de Călătorie).

Scopul acestei integrări este crearea unui cadru unitar de securitate la nivelul spațiului Schengen, cu acces rapid la date relevante pentru autoritățile din toate statele membre.

Prin această implementare, România se aliniază treptat la infrastructura tehnologică necesară aderării complete la Spațiul Schengen, proces care presupune un control modern, sigur și interoperabil la frontiere.

Informații pentru călători

Cetățenii non-UE care intenționează să călătorească în România sau în alte state europene pot afla detalii complete despre funcționarea noului sistem pe platforma oficială a Uniunii Europene:

www.travel-europe.europa.eu/ees

Site-ul oferă explicații privind modul de funcționare al sistemului, statele participante, drepturile călătorilor și etapele de tranziție până la aplicarea completă a EES în toate punctele de frontieră.