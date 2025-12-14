Această soluție ar permite vânzătorilor să efectueze tranzacții de oriunde, inclusiv direct din fermă sau de la târguri, fără a mai fi nevoie de aparate fizice de mii de lei. Aplicația ar transmite automat datele către ANAF și ar emite bonuri fiscale în format digital.

Inițiativa introduce conceptul de casă de marcat electronică fiscală virtuală (AMEF-V), o aplicație software certificată de ANAF care îndeplinește toate funcțiile esențiale ale unui aparat fiscal clasic. Aceasta ar elimina costurile mari cu achiziția și întreținerea aparatelor fizice și ar simplifica actualizările și gestionarea tranzacțiilor.

Ideea de casă de marcat virtuală există deja în mai multe țări europene. În Franța se folosesc sisteme software securizate, în Belgia combinații hardware-software, în Italia bonuri fiscale electronice cu semnătură digitală, iar în Austria și Germania se utilizează criptografierea la sursă.

Potrivit inițiatorului, proiectul USR ar urmări reducerea poverii administrative asupra antreprenorilor și sprijinirea activității acestora printr-un instrument digital sigur, flexibil și accesibil. În locul casei de marcat clasice, comercianții vor putea folosi telefonul sau tableta împreună cu aplicația certificată ANAF, care va înregistra corect tranzacțiile, va transmite automat datele fiscale către autoritatea competentă și va emite bonul fiscal exclusiv în format electronic.

De asemenea, inițiatorul măsurii spune că această măsură ar trebui să contribuie și la întărirea capacității statului de a controla și reduce evaziunea fiscală.

„«Casa de marcat virtuală» este menită să reducă povara administrativă și să sprijine activitatea antreprenorilor, oferindu-le un instrument digital sigur, flexibil și accesibil. În locul casei de marcat clasice, vor putea folosi telefonul sau tableta și o aplicație certificată ANAF, care va înregistra corect tranzacțiile, va transmite automat datele fiscale către autoritatea competentă și va emite bonul fiscal exclusiv în format electronic. În acest fel, întărim și capacitatea statului de a controla și reduce evaziunea fiscală", a declarat inițiatorul propunerii, Andrei Plujar, deputat USR din Caraș-Severin.

