Proiectul de lege a fost depus de Alianța pentru Unirea Românilor și vizează modificarea legislației privind plafonarea plăților în numerar, o temă frecvent dezbătută în rândul antreprenorilor și al profesioniștilor din mediul privat.

În prezent, legislația românească limitează plățile cash la echivalentul a 1.000 de euro, prag pe care AUR îl consideră prea restrictiv pentru activitatea economică, în special pentru firmele mici și mijlocii.

Deputatul Gabriel Florea susține că inițiativa vine ca răspuns direct la solicitările mediului de afaceri și este rezultatul unor consultări extinse cu antreprenori din diverse domenii.

„Considerăm pentru un cash flow mai bun, pentru că am avut discuții cu foarte mulți oameni de afaceri, indiferent de apartența lor politică sau simpatia politică, și considerăm că este o inițiativă foarte bună care să sperăm că va trece, pentru că am avut discuții private și cu ceilalți parlamentari de la celelalte formațiuni politice, și toți sunt în acord cu noi că este o inițiativă foarte bună. Germania, Austria, Olanda, Norvegia, Finlanda, Suedia, Belgia, Irlanda, chiar și Marea Britanie nu au limite la plățile cash”, a declarat Gabriel Florea.

Reprezentanții AUR afirmă că proiectul de lege este compatibil cu cadrul european și că mai multe state din Uniunea Europeană sau din afara acesteia nu impun limite stricte pentru tranzacțiile în numerar. În opinia inițiatorilor, România ar trebui să adopte o abordare mai flexibilă, care să permită agenților economici să își desfășoare activitatea fără constrângeri administrative excesive.

Ce urmează pentru proiectul de lege

Proiectul urmează să intre în procedura parlamentară obișnuită, fiind analizat în comisiile de specialitate și supus votului în plen. Susținătorii inițiativei afirmă că există deschidere și din partea altor formațiuni politice pentru discutarea propunerii, însă parcursul legislativ va depinde de pozițiile exprimate în dezbaterile parlamentare.

Dacă va fi adoptată, modificarea ar putea avea un impact semnificativ asupra modului în care se realizează tranzacțiile comerciale în România, în special în sectoarele unde plățile în numerar sunt încă frecvent utilizate.