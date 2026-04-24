Liderul partidului politic „Alianța Moldovenii” din Republica Moldova, Dumitru Roibu, a reacționat după semnalele transmise de Asociația Forța Fermierilor privind disfuncționalitățile mecanismului de rambursare a TVA.

„Ceea ce trebuia să fie o măsură de sprijin rapid pentru fermieri s-a transformat într-un nou obstacol birocratic. În loc să ofere ajutorul financiar într-un moment critic, statul blochează accesul agricultorilor la propriile resurse. Este o situație inadmisibilă”, a declarat Roibu.

Acesta susține că modul în care este aplicat mecanismul arată nu doar o interpretare rigidă a legislației, ci și o lipsă de viziune din partea instituțiilor implicate.

Potrivit liderului politic, o problemă majoră este faptul că agricultorii care nu au realizat vânzări recente, dar au cheltuieli importante pentru noul sezon, nu pot beneficia de rambursări.

„Fermierii care nu au vânzări recente, dar suportă cheltuieli majore pentru noul sezon, sunt practic excluși de la rambursări. Aceasta nu este o scăpare tehnică, este o problemă sistemică”, a subliniat Dumitru Roibu.

În opinia sa, aceste blocaje afectează direct unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei din Republica Moldova.

„Când lovești în fermieri, lovești direct în securitatea alimentară a țării și în stabilitatea economică”, a adăugat acesta.

Situația este agravată de scumpirea carburanților, care a dus la creșterea semnificativă a costurilor pentru lucrările agricole și transport.

În acest context, fermierii au nevoie urgentă de lichidități, iar întârzierile sau blocajele în rambursarea TVA sunt resimțite tot mai puternic.

Dumitru Roibu a cerut autorităților din Republica Moldova să intervină rapid pentru a corecta disfuncționalitățile și a elimina ambiguitățile din regulament.

„Am avertizat anterior că guvernanții nu se vor ține de cuvânt și că măsurile anunțate cu fast vor rămâne doar pe hârtie. Din păcate, realitatea confirmă aceste temeri. Fermierii nu au nevoie de promisiuni, ci de soluții concrete și funcționale”, a conchis liderul formațiunii.

Reprezentanții Asociația Forța Fermierilor au semnalat că mecanismul de rambursare a TVA este aplicat neuniform, iar în multe cazuri cererile sunt respinse.

Potrivit acestora, oficiile fiscale din Republica Moldova refuză solicitările fermierilor care nu au înregistrat vânzări recente, chiar dacă aceștia au suportat cheltuieli semnificative pentru lucrările agricole.

În plus, limita de rambursare – de până la 40% din TVA acumulat, dar nu mai mult de 12% din valoarea vânzărilor – este interpretată restrictiv, ceea ce reduce accesul la fonduri pentru o parte importantă a producătorilor.

Organizația solicită modificarea urgentă a regulamentului sau intervenții legislative pentru deblocarea situației și sprijinirea reală a agricultorilor.