Nereguli la Apele Române. Datele arată că doar aproximativ 20% dintre amenzile impuse au fost efectiv încasate, potrivit informațiilor transmise miercuri de Ministerul Mediului. De asemenea, în ultimii cinci ani, numărul angajaților din aparatul central al instituției a crescut cu 17%, depășind limita legală stabilită de Codul Administrativ.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat miercuri, printr-un comunicat de presă, finalizarea controlului efectuat la Administrația Națională „Apele Române”. Printre principalele obiective ale verificărilor s-a numărat evaluarea modului în care instituția și-a îndeplinit atribuțiile legate de inspecție, control și gestionarea resurselor umane.

”Am cerut acest control pentru că era nevoie de claritate şi adevăr, nu de explicaţii formale (…) Concluziile raportului confirmă că am luat decizia corectă atunci când am schimbat conducerea instituţiei, în urmă cu o lună. Ce am găsit este o structură blocată, cu fonduri pierdute şi responsabilităţi ignorate. Apele Române trebuie reformată din temelii”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, citată, miercuri, într-un comunicat de presă.

Conform datelor transmise de Ministerul Mediului, activitatea de control a Administrației Naționale „Apele Române” a înregistrat un declin semnificativ în ultimii ani. Numărul total de controale a scăzut de la 10.790 în 2022 la 9.270 în 2024, iar în prima jumătate a anului 2025 au fost efectuate doar 3.081 verificări.

În același timp, proporția avertismentelor aplicate a crescut la peste 63% din totalul sancțiunilor, în timp ce gradul de încasare a amenzilor a coborât sub pragul de 20%.

Totodată, instituția se confruntă cu o reducere semnificativă a personalului de inspecție. Serviciul Inspecția Națională a Apelor – structura centrală care coordonează controalele la nivel național – funcționa recent cu doar doi inspectori din cele 11 posturi aprobate.

”Este evident că structurile de inspecţie au fost obstrucţionate în mod deliberat, atât la nivel central, cât şi la nivel local, golind de conţinut una dintre cele mai importante funcţii ale instituţiei — aceea de a preveni abuzurile şi poluările printr-o prezenţă constantă în teren. Este, de asemenea, clar că toate aceste lucruri nu s-ar fi putut întâmpla fără directori locali care să întoarcă privirea sau care, mai grav, să oprească controalele reale”, a mai declarat Diana Buzoianu.

În urma concluziilor raportului, Ministerul Mediului a anunțat adoptarea unor măsuri imediate. Secretarul de stat Diana Buzoianu a declarat că numărul inspectorilor va fi dublat, prin extinderea competențelor șefilor sistemelor de gospodărire a apelor din teritoriu, astfel încât aceștia să poată desfășura activități de control.

”Vor fi stabilite misiuni tematice lunare şi criterii minime de performanţă – fiecare inspector urmând să efectueze cel puţin 20-30 de controale pe lună. În acest moment media este de aproximativ 50 de controale pe inspector, pentru primele 10 luni ale anului 2025- un lucru total inadmisibil”, declară Diana Buzoianu.

Conform datelor transmise de Ministerul Mediului, verificările efectuate de Corpul de Control au evidențiat că, în ultimii cinci ani, structura centrală a Administrației Naționale „Apele Române” a înregistrat o creștere de 17% a personalului, depășind limita legală a numărului de posturi de conducere stabilită prin Codul Administrativ.