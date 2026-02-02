Federația SANITAS intră într-o nouă etapă de confruntare cu Guvernul, după ce structurile de conducere ale organizației au decis să mandateze Biroul Executiv pentru negocieri ferme privind exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la reducerea cu 10% a fondului de salarii.

În paralel, sindicaliștii au anunțat că au început pregătirile pentru declanșarea unei greve generale, în cazul în care revendicările nu vor fi asumate de autorități.

Decizia a fost luată în urma ședinței Consiliului Național al Federației SANITAS, desfășurată luni, 2 februarie 2026, în cadrul căreia au fost analizate contextul politic și economic actual, precum și efectele măsurilor de austeritate anunțate de Guvern asupra sistemelor publice de Sănătate și Asistență socială.

Potrivit reprezentanților federației, membrii Consiliului au evaluat impactul direct și indirect al reducerilor bugetare propuse și au concluzionat că acestea ar afecta grav funcționarea unităților sanitare și de asistență socială, calitatea serviciilor oferite populației și veniturile angajaților din aceste domenii esențiale.

„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS s-a întrunit astăzi, 2 februarie 2026, pentru a analiza contextul politic şi economic actual, precum şi impactul măsurilor de austeritate anunţate asupra sistemelor publice de Sănătate şi de Asistenţă socială. În urma dezbaterilor, membrii Consiliului Naţional au evaluat efectele directe şi indirecte ale reducerilor bugetare propuse, concluzionând că acestea vor afecta grav funcţionarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială, calitatea serviciilor oferite populaţiei şi, în mod direct, veniturile angajaţilor din aceste sectoare esenţiale”, se arată în poziția oficială transmisă de federația sindicală.

În cadrul aceleiași reuniuni, liderii SANITAS au analizat rezultatele votului intern exprimat de membrii de sindicat în săptămâna precedentă.

Concluzia a fost că o majoritate covârșitoare s-a pronunțat în favoarea declanșării grevei generale, în situația în care solicitările federației nu vor fi soluționate de Guvern.

Ca urmare, Consiliul Național a decis să mandateze Biroul Executiv să întreprindă toate demersurile necesare pentru exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la reducerea fondului de salarii și pentru „blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariaţi”.

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, a transmis că angajații din Sănătate și Asistență socială nu pot deveni victimele politicilor de austeritate, în condițiile în care aceste sisteme se confruntă deja cu un deficit major de personal și cu o subfinanțare cronică.

Liderul sindical a subliniat că eventualele tăieri salariale ar agrava problemele existente și ar pune o presiune suplimentară pe servicii publice deja vulnerabile.

Totodată, conducerea SANITAS a avertizat că, dacă obiectivele stabilite de Consiliul Național nu vor fi atinse într-un termen considerat rezonabil, federația va declanșa greva generală ca formă legitimă de apărare a drepturilor și intereselor membrilor săi.

„În cazul în care obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Naţional nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federaţia SANITAS va declanşa greva generală, ca formă legitimă de apărare a drepturilor şi intereselor membrilor noştri”, este mesajul fără echivoc transmis de Iulian Pope, preşedintele Federaţiei SANITAS.

Sindicaliștii au precizat că rămân deschiși dialogului cu autoritățile, însă nu vor accepta măsuri care să compromită stabilitatea veniturilor salariaților și funcționarea serviciilor publice esențiale.

De altfel, încă din 26 ianuarie, SANITAS avertizase că se poate ajunge la grevă generală dacă Guvernul nu renunță la tăierea cu 10% a fondului de salarii.