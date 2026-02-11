Federaţia SANITAS, prin Divizia Medicilor, și-a exprimat miercuri dezacordul total față de orice tentativă de a transforma educația medicală finanțată de la buget într-o obligație de muncă impusă după absolvire.

Reacția vine în contextul declarațiilor premierului Ilie Bolojan, care a susținut că medicii formați pe bani publici ar trebui să lucreze în România pentru o perioadă determinată.

Reprezentanții medicilor au transmis, într-un comunicat de presă, că înțeleg preocuparea autorităților legată de deficitul de personal medical și recunosc investiția statului în formarea profesională, atât prin finanțarea studiilor universitare, cât și a rezidențiatului.

Cu toate acestea, aceștia au subliniat că își exprimă ferm și fără echivoc opoziția față de orice inițiativă care ar transforma educația medicală finanțată de la buget într-o obligație profesională impusă ulterior absolvirii.

Potrivit SANITAS, învățământul public reprezintă un drept constituțional și o politică de stat, nu un contract care să genereze obligații profesionale forțate. Medicii au invocat faptul că libertatea alegerii locului de muncă este garantată atât de Constituția României, cât și de principiile europene, iar orice măsură care ar limita acest drept ar ridica probleme de legalitate și oportunitate.

De asemenea, organizația sindicală a respins ideea că exodul medicilor ar putea fi stopat prin constrângeri administrative. În opinia reprezentanților SANITAS, plecarea personalului medical din țară este determinată de suprasolicitare, lipsa de personal, infrastructura insuficientă și instabilitatea legislativă, nu de lipsa responsabilității profesionale.

Medicii susțin că soluția pentru a-i convinge să rămână în România constă în asigurarea unor condiții de muncă sigure, o salarizare corectă, respect profesional și perspective reale de carieră, nu în impunerea unor măsuri restrictive.

În acest context, SANITAS a cerut autorităților să renunțe la abordările coercitive și să inițieze un dialog social real cu partenerii sindicali, în vederea identificării unor soluții sustenabile pentru stabilizarea sistemului medical românesc.

Declarațiile sindicaliștilor vin după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat, marți, la o întâlnire cu primarii de comune, că va susține ideea ca medicii care au beneficiat de pregătire medicală finanțată integral de stat, inclusiv studii la buget și rezidențiat plătit, să aibă o obligație față de țară și să lucreze în România pentru o perioadă de cel puțin câțiva ani, estimată între doi și cinci ani, în special pentru a reduce dezechilibrele dintre mediul rural și urban.

„În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara asta şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”, a fost declarația lui Ilie Bolojan care i-a deranjat pe sindicaliștii din sănătate.