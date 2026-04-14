Potrivit noilor măsuri, dacă un șofer profesionist provoacă un accident mortal în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, acesta riscă nu doar amendă și pedeapsă cu închisoarea, ci și pierderea definitivă a permisului de conducere.

Această sancțiune înseamnă că persoana respectivă nu va mai putea reveni la volan și, implicit, nu își va mai putea exercita profesia. Măsura este considerată una severă, deoarece afectează direct activitatea profesională a celor implicați în astfel de incidente.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a comentat pentru DCNews aceste măsuri și a făcut referire la discuțiile existente în România privind siguranța rutieră. Acesta a arătat că, în alte state, se aplică măsuri concrete, în timp ce în România există situații în care sistemul este prezentat ca fiind foarte bine pus la punct.

El a explicat că, în cadrul unor discuții de la Ministerul Transporturilor, i s-a transmis că sistemul românesc ar fi apreciat inclusiv de specialiști din Germania. Totuși, a menționat că aceste afirmații au fost făcute înainte de reținerea șefului Autorității Rutiere Române, Cristian Anton.

Titi Aur a declarat că, în astfel de condiții, este dificil de susținut că sistemul funcționează perfect. Acesta a arătat că există situații în care fie nu sunt conștientizate problemele, fie există alte motive pentru care acestea nu sunt abordate.

Expertul a mai spus că a participat în ultimele luni la mai multe grupuri de lucru dedicate reducerii accidentelor rutiere, însă nu au fost făcuți pași concreți. Acesta a explicat că inițiativa acestor grupuri a venit chiar din partea conducerii ARR.

El a precizat că era conștient de existența unor probleme în sistem, dar nu se aștepta la situații de o asemenea amploare. În final, a arătat că aceste experiențe l-au lăsat descurajat și că nu mai înțelege direcția în care se îndreaptă lucrurile.