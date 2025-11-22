Dr. Doris Andronescu: Cea mai importantă investiție vizează extinderea semnificativă a infrastructurii medicale SANADOR, prin dezvoltarea mai multor clădiri aflate în zona Piața Victoriei. Astfel, Centrul Oncologic SANADOR se extinde prin proiectele din str. Sevastopol 3 și 4, prima clădire fiind dedicată noilor spații clinice și infrastructurii de tratament, în vreme ce cealaltă este dedicată ambulatoriului oncologic, iar Spitalul Clinic SANADOR își va crește capacitatea prin noua clădire din str. Buzești 62–64, conectată de corpul principal prin imobilul din str. Sevastopol 7.

Aceste investiții majore consolidează capacitatea spitalului și extind accesul pacienților la servicii medicale la cele mai înalte standarde. În paralel, continuăm, cu investiții importante, procesul de digitalizare a fluxurilor medicale și modernizarea constantă a echipamentelor, pentru a asigura performanță clinică și eficiență operațională la nivelul centrelor internaționale de referință.

Dr. Doris Andronescu: Viziunea strategică, capacitatea de decizie și empatia. Într-un domeniu în care miza este reprezentată de sănătatea și chiar viața semenilor, un lider trebuie să privească deopotrivă spre viitor și spre oameni, să inspire încredere și să creeze un mediu în care performanța și grija față de pacient coexistă natural.

Dr. Doris Andronescu: Cea mai mare provocare este, de fapt, una constantă: menținerea și, mai ales, ridicarea continuă a standardului de performanță specific SANADOR. Conducerea unei instituții care a devenit un reper al excelenței medicale presupune o responsabilitate permanentă, aceea de a nu te opri niciodată din a căuta progresul, indiferent cât de sus ai ajuns.

Dr. Doris Andronescu: Ambele sunt esențiale și inseparabile. Cea mai performantă tehnologie are nevoie de profesioniști excepționali pentru a-și atinge potențialul, iar o echipă dedicată are nevoie de dotări de vârf pentru a-și pune în valoare competențele. Performanța medicală se naște doar din echilibrul dintre cele două.

Dr. Doris Andronescu: Cred că este dorința de a contribui la transformarea sistemului medical într-unul mai performant, mai predictibil și mai propice excelenței. A fi manager înseamnă a crea contextul în care alți profesioniști pot atinge rezultate remarcabile, pentru pacienți și pentru întreaga societate.

Dr. Doris Andronescu: Stabilirea priorităților. Într-un sistem complex, fiecare decizie trebuie cântărită atent, pentru a menține echilibrul între dezvoltare, performanță și sustenabilitate. Adevărata provocare este aceea de a construi o creștere organică, solidă și de durată.

Dr. Doris Andronescu: Spitalul Clinic SANADOR, un proiect născut din pasiunea pentru excelență și din convingerea că medicina de înaltă performanță poate fi făcută și în România, la cele mai exigente standarde internaționale.