Salrom solicită 250 de milioane de euro de la UE pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier

Conform unui comunicat al Salrom, proiectul prevede construirea unei unități integrate care să transforme concentratul de grafit în produse pentru anod (CSPG) compatibile cu standardele industriei litiu-ion. Procesul va include etape moderne precum micronizarea, sferoidizarea, clasificarea, purificarea termică și/sau chimică, acoperirea cu carbon și controlul calității cu trasabilitate completă.

„Prin această investiţie, Baia de Fier intră pe harta strategică a materialelor pentru tranziţia energetică a UE, cu integrare pe verticală în România – de la concentrat la material battery-grade – şi trasabilitate la nivel de lot, în linie cu obiectivele CRMA privind securitatea aprovizionării şi conformitatea ESG. Configuraţia propusă, susţinută de modernizarea utilităţilor şi a sistemelor de mediu (circuit închis al apei unde este posibil, captare şi tratare a emisiilor, management responsabil al deşeurilor), răspunde cerinţelor stricte ale producătorilor europeni de celule şi contribuie direct la rezilienţa lanţurilor valorice pentru tehnologii de energie curată. Avantajul competitiv rezultă din tehnologia completă şi calibrată pentru anod – de la modelarea controlată a particulelor şi purificare la niveluri foarte scăzute de impurităţi, până la acoperirea cu carbon pentru performanţă electrochimică – dublată de laboratoare şi sisteme digitale pentru QA/QC şi trasabilitate (MES/SPC/APC)”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Salrom au anunțat că, pentru operarea noilor echipamente și tehnologii de procesare battery-grade, vor fi recrutați și instruiți aproximativ 300 de angajați specializați în operarea instalațiilor avansate și managementul proceselor automatizate.

În paralel, sub coordonarea directorului general Constantin-Dan Dobrea, echipa Salrom dezvoltă un proiect de reciclare ce va fi depus până la închiderea apelului curent. Inițiativa urmărește recuperarea și re-calificarea grafitului și a altor materiale critice din fluxuri secundare și deșeuri de baterii, cu integrare operațională la Baia de Fier, incluzând pre-tratamente, purificare și calificare. Scopul este reducerea amprentei de carbon și consolidarea economiei circulare în lanțul european al bateriilor.

Pe 25 septembrie 2025, Comisia Europeană a lansat al doilea Apel pentru propuneri de proiecte strategice în baza Regulamentului (UE) 2024/1252, stabilind termenul-limită pentru depunerea proiectelor pe 15 ianuarie 2026. Salrom are deja un prim proiect aprobat, inclus în lista celor 47 de proiecte strategice de la primul apel. Acesta vizează extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru producerea grafitului de calitate pentru baterii, dezvoltarea infrastructurii pentru extracție și instalarea echipamentelor necesare transformării materiilor prime în grafit de înaltă puritate, esențial pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei.

Valoarea aprobată pentru acest contract se ridică la 198.306.135 de euro.