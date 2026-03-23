Angajatorul nu are baza legală pentru a impune unui angajat deschiderea unui cont la o anumită instituție bancară, chiar dacă firma colaborează în mod curent cu acea bancă sau oferă anumite facilități. Plata salariului prin transfer bancar nu înseamnă și limitarea opțiunii privind banca aleasă de salariat.

În practică, unele companii pot încerca să convingă angajații să își deschidă cont la o bancă parteneră, invocând avantaje precum comisioane mai mici sau servicii suplimentare. Aceste argumente nu pot transforma însă recomandarea într-o obligație.

Nu există nicio lege care să oblige salariatul să își deschidă cont la banca recomandată de angajator. Angajatul are dreptul să își păstreze contul existent sau să aleagă orice altă bancă, în funcție de propriile interese.

Relația contractuală dintre angajat și angajator este guvernată de principiul libertății contractuale, ceea ce înseamnă că părțile pot stabili condițiile colaborării doar în limitele prevăzute de lege, de ordinea publică și de bunele moravuri.

Salariatul este liber să încheie sau nu, după propria voință, un contract de cont bancar curent. Angajatorul nu îl poate obliga să încheie un astfel de contract și nici să aleagă o anumită bancă.

Angajatorul poate avea o preferință pentru colaborarea cu o anumită bancă, însă acest aspect trebuie comunicat clar înainte de semnarea contractului de muncă, scrie avocatnet. Chiar și în aceste condiții, salariatul nu poate fi obligat ulterior să accepte o bancă anume.

Dacă în contractul de muncă este prevăzută plata salariului prin transfer bancar, acest lucru nu justifică impunerea unei singure bănci. Limitarea opțiunilor angajatului în acest sens poate fi considerată o măsură excesivă și contrară prevederilor legale.

Situațiile devin sancționabile în momentul în care angajatorul recurge la presiuni sau măsuri indirecte pentru a forța schimbarea contului bancar. De exemplu, dacă salariații refuză să își schimbe banca, iar compania întârzie intenționat plata salariilor, refuză plata sau nu virează banii într-un cont valid, aceste acțiuni intră în sfera contravențiilor.

Potrivit Codului Muncii, astfel de practici pot fi sancționate în urma unei sesizări și a unui control efectuat de Inspectoratul Teritorial de Muncă. În aceste cazuri, angajatorul riscă amenzi pentru încălcarea drepturilor salariale ale angajaților.