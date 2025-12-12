Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va traversa un proces amplu de restructurare, care include reduceri salariale și de personal, măsuri fără precedent pentru instituție.

Începând cu 1 ianuarie 2026, veniturile tuturor angajaților, inclusiv ale membrilor Consiliului ASF, vor fi diminuate cu 30%, pe fondul aplicării Legii 145/2025, menită să eficientizeze activitatea unor autorități administrative autonome, printre care ASF, ANRE și ANCOM.

Schema de personal va fi, de asemenea, restrânsă: 30 de angajați vor fi disponibilizați, iar alte 50 de posturi vor fi eliminate, ceea ce va reduce organigrama instituției de la 550 la 470 de locuri. Noile structuri organizatorice urmează să fie aprobate în perioada următoare, iar instituția a anunțat că va respecta integral prevederile legale.

„Procesul de restructurare, care decurge din aplicarea prevederilor legale, se află încă în plină derulare, iar rezultatele vor fi prezentate după încheierea acestuia”, a precizat instituția.

În ciuda acestor măsuri, ASF avertizează asupra riscurilor pe care reducerea resurselor umane și salariale le poate genera în supravegherea piețelor financiare non-bancare.

Instituția subliniază că funcționarea eficientă depinde de personal specializat, cu experiență acumulată în domeniu, iar tăierile pot afecta capacitatea sa de a reglementa, autoriza și monitoriza piețele de asigurări, pensii private și piața de capital.

„Aceste măsuri propuse au potențialul de a induce riscuri sistemice în îndeplinirea funcțiilor fundamentale ale Autorității, respectiv reglementare, autorizare, supraveghere și control asupra pieței financiare non-bancare din România”, avertiza instituția.

ASF precizează că, deși nu primește fonduri de la bugetul de stat, contribuie substanțial la bugetul public, virând anual zeci de milioane de lei.

În plus, complexitatea reglementărilor europene – precum MiCA, DORA sau AI Act – impune consolidarea capacității instituționale, iar reducerea strict cantitativă a resurselor poate diminua rapid eficiența supravegherii. Autoritatea avertizează că pierderea specialiștilor va avea efect direct asupra stabilității sistemului financiar non-bancar.

„Imperativul strict cantitativ de reducere a resurselor umane din ASF va afecta, în mod inevitabil și imediat, capacitatea Autorității de a asigura stabilitatea sistemului financiar non-bancar”, se arată în poziția instituției.

La nivel european, ASF a primit sprijin indirect prin recomandările Sistemului European de Supraveghere Financiară, care subliniază importanța menținerii independenței instituționale și a resurselor adecvate, esențiale pentru protecția investitorilor și prevenirea spălării banilor.

Procesul de eficientizare a ASF a început încă din 2023–2024, când numărul posturilor și veniturile angajaților au fost deja reduse, în paralel cu implementarea unui program de digitalizare finanțat din fonduri europene.

Autoritatea reafirmă angajamentul de a continua supravegherea profesionistă și independentă, în conformitate cu standardele europene, și a propus amendamente la legea de restructurare pentru a-și păstra funcționalitatea pe termen lung.