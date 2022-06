S-au pus de acord! Se întâmplă joi, 16 iunie. Se întâlnesc cu Zelenski

Trebuie menționat că vizita comună a liderilor celor trei țări UE va avea loc înaintea summit-urilor G7 și NATO. Totodată, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi intenționează să marcheze sprijinul celor mai mari trei țări UE pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Amintim că niciunul dintre cei trei lideri nu s-a deplasat la Kiev după începerea invaziei, potrivit informațiilor transmise de lastampa.it

Simultan, o serie de lideri mondiali, inclusiv din SUA și Canada, au vizitat Ucraina începând cu 24 februarie. Informațiile apărute anterior arătau că Franța studiază posibilitatea de a transfera încă șase noi ACS Caesar în Ucraina.

S-a presupus că Macron ar putea anunța transferul celui de-al doilea lot în timpul vizitei sale în Ucraina. Acest lucru a fost ulterior infirmat la Paris.

Volodimir Zelenski a cerut noi sisteme de apărare antirachetă

Amintim că Volodimir Zelenski a cerut noi sisteme de apărare antirachetă, subliniind că tragediile ar fi putut fi evitate dacă țara sa ar fi beneficiat de acestea. Cerința sa a avut loc în cadrul unui discurs susținut duminică seara.

„Ucraina are nevoie de sisteme moderne de apărare antirachetă. Furnizarea de astfel de sisteme a fost posibilă în acest an, anul trecut şi chiar mai devreme. Le-am primit? Nu. Avem nevoie de ele? Da. Au existat deja 2606 răspunsuri afirmative la această întrebare sub forma diverselor rachete ruseşti de croazieră care au lovit oraşele ucrainene.

Oraşele noastre, satele noastre începând din 24 februarie. Acestea sunt vieţi care ar fi putut fi salvate, sunt tragedii care ar fi putut fi evitate dacă Ucraina ar fi fost ascultată”, a declarat președintele ucrainean.

Președintele ucrainean a mai precizat că modul în care armata lui Vladimir Putin acționează va determina felul în care Federația Rusă este văzută în lume.

„După atacul cu rachetă din regiunea Ternopil, zece oameni sunt încă în spitale. Acest atac nu a avut sens tactic sau strategic, la fel ca majoritatea celorlalte atacuri ale Rusiei. Este teroare, doar teroare. Printre victime se numără o fată de 12 ani din Harkiv.

Ea a mers în regiunea Ternopil pentru a fugi de armata rusă. Şi astfel de lucruri vor şi determinante pentru felul în care Rusia este văzută în lume. Nu Petru I sau Lev Tolstoi, ci copii răniţi şi ucişi de atacurile ruşilor”, spune Volodimir Zelenski.