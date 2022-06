Volodimir Zelenski cere noi sisteme de apărare antirachetă: Ucraina are nevoie

Volodimir Zelenski cere noi sisteme de apărare antirachetă, subliniind că tragediile ar fi putut fi evitate dacă țara sa ar fi beneficiat de acestea. Cerința sa a avut loc în cadrul ultimului său discurs, susținut duminică seara.

“Ucraina are nevoie de sisteme moderne de apărare antirachetă. Furnizarea de astfel de sisteme a fost posibilă în acest an, anul trecut şi chiar mai devreme. Le-am primit? Nu. Avem nevoie de ele? Da. Au existat deja 2606 răspunsuri afirmative la această întrebare sub forma diverselor rachete ruseşti de croazieră care au lovit oraşele ucrainene. Oraşele noastre, satele noastre începând din 24 februarie. Acestea sunt vieţi care ar fi putut fi salvate, sunt tragedii care ar fi putut fi evitate dacă Ucraina ar fi fost ascultată”, a declarat președintele ucrainean.

Modul în care acționează armata rusă, determinant pentru felul în care este văzută Rusia

Președintele ucrainean a mai precizat că modul în care armata lui Vladimir Putin acționează va determina felul în care Federația Rusă este văzută în lume.

”După atacul cu rachetă din regiunea Ternopil, zece oameni sunt încă în spitale. Acest atac nu a avut sens tactic sau strategic, la fel ca majoritatea celorlalte atacuri ale Rusiei. Este teroare, doar teroare. Printre victime se numără o fată de 12 ani din Harkiv. Ea a mers în regiunea Ternopil pentru a fugi de armata rusă. Şi astfel de lucruri vor şi determinante pentru felul în care Rusia este văzută în lume. Nu Petru I sau Lev Tolstoi, ci copii răniţi şi ucişi de atacurile ruşilor”, spune Volodimir Zelenski.

Ucraina va învinge cu siguranță

Președintele ucrainean a ținut sâmbătă, 11 iunie, un discurs virtual la Shangri-La Dialogue din Singapore, declarând la cea mai importantă conferință de apărare din Asia că Ucraina „va învinge cu siguranță în acest război pe care Rusia l-a început”.

Dialogul Shangri-La are loc la mai bine de trei luni după ce Rusia a invadat Ucraina. Volodimir Zelenski a ținut mai multe discursuri virtuale în parlamente, forumuri și evenimente de profil înalt din întreaga lume, vorbind despre atacul asupra țării sale.

Președintele ucrainean a avertizat sâmbătă că lumea se va confrunta cu o penurie alimentară severă și foamete dacă Ucraina nu va putea exporta alimente din cauza blocadei Rusiei. Acest lucru va duce, la rândul său, la căderea multor guverne, a adăugat el.

El i-a îndemnat pe liderii mondiali să facă tot ce le stă în putință pentru a împiedica Rusia să distrugă libertatea de navigație și pentru a restabili puterea deplină a dreptului internațional. Delegați, inclusiv miniștri și înalți funcționari din domeniul apărării, din peste 40 de țări participă la dialogul din acest an din Singapore, aflat la cea de-a 19-a ediție.