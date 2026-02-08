Mai mulți adolescenți au constatat că măsura este aplicată lejer și poate fi evitată cu ușurință. Unii au primit solicitări de verificare a vârstei prin scanare facială sau documente, însă aceste proceduri nu au împiedicat accesul pe platforme.

În unele cazuri, verificarea facială a fost suficientă pentru a permite utilizarea aplicațiilor precum Snapchat sau TikTok, iar pentru Instagram au fost folosite documente aparținând altor persoane. De asemenea, adolescenții care și-au setat anterior o dată de naștere diferită de cea reală nu au fost afectați de interdicție și nu au primit avertismente, conform ABC News.

Interdicția a dus și la apariția unor practici informale prin care copiii sub 16 ani oferă bani unor persoane mai mari pentru a face verificări de identitate în locul lor, inclusiv prin scanarea documentelor. În multe cazuri, adolescenții nu au primit niciun mesaj de blocare sau solicitare suplimentară și au continuat să folosească rețelele sociale fără restricții, la fel ca majoritatea prietenilor lor.

Doar o parte redusă dintre utilizatori au fost efectiv blocați, în special cei care se apropiau deja de vârsta de 16 ani, ceea ce a generat frustrare în rândul celor afectați, mai ales în contextul în care alți copii mai mici au rămas activi pe platforme.

Datele oficiale arată că înainte de 10 decembrie peste 2,3 milioane de australieni cu vârste între opt și 15 ani foloseau cel puțin o platformă de social media. Conform informațiilor furnizate de comisarul pentru siguranță online, existau peste 850.000 de utilizatori Snapchat și peste 700.000 de conturi de Instagram în această categorie de vârstă.

Guvernul federal a declarat luna trecută că interdicția funcționează, susținând că peste 4,7 milioane de conturi ale minorilor sub 16 ani au fost dezactivate sau eliminate de la intrarea în vigoare a măsurii. Meta a anunțat eliminarea a 173.000 de utilizatori de pe Facebook și 330.000 de pe Instagram, iar Snapchat a precizat că a blocat sau dezactivat peste 415.000 de conturi.

Aceste cifre ar indica faptul că aproximativ 44% dintre utilizatorii sub 16 ani au fost blocați pe Instagram și 48% pe Snapchat. Totuși, nu este clar dacă datele includ adolescenți care și-au reactivat conturile sau au creat altele noi, iar ABC News subliniază că este probabil ca aceste estimări să fie supraevaluate.

Acolo unde interdicția a fost aplicată și respectată, impactul a fost semnificativ. Unii adolescenți au pierdut un canal important de comunicare cu familia și prietenii din alte țări, în special în cazul celor afectați de diferențele de fus orar și de situații sensibile. Lipsa accesului direct a dus la dificultăți de comunicare și la creșterea anxietății, din cauza întârzierilor în transmiterea informațiilor despre siguranța celor dragi.