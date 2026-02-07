Un bărbat din Berlin a fost amendat după un zbor operat de Swiss International Air Lines, pe ruta Zurich–São Paulo. Deși compania permite transportul câinilor și pisicilor mici, de până la opt kilograme, în cabină, regulile sunt clare.

Animalul trebuie să rămână pe toată durata zborului într-o cușcă de transport omologată, amplasată sub scaunul din față. Cușca trebuie să fie curată, rezistentă și să prevină orice evadare. Scoaterea animalului din cușcă, chiar și pentru mângâiere, este interzisă, potrivit Blick.

Potrivit autorităților, pasagerul și-a scos câinele din cușcă imediat după îmbarcare. Personalul de cabină i-a atras atenția că acest lucru nu este permis. Ulterior, în timpul servirii mesei, câinele a fost scos din nou, iar apoi pentru a treia oară, pentru a fi mângâiat.

Pasagerul a ignorat în mod repetat instrucțiunile echipajului, fapt care a dus la sesizarea autorităților aeronautice.

În urma incidentului, bărbatul a fost sancționat de Oficiul Federal al Aviației Civile, fiind obligat să plătească o amendă de 791 de franci elvețieni (aproximativ 862 euro).

Autoritatea a reținut faptul că pasagerul nu a respectat regulile de siguranță și instrucțiunile echipajului de cabină, punând în potențial pericol confortul și siguranța celorlalți pasageri, inclusiv a celor cu alergii sau anxietăți legate de animale.

Un incident asemănător a avut loc pe un zbor Zurich–Bologna, operat de Helvetic în numele Swiss. O pasageră din Italia a refuzat să își țină câinele în cușcă, în ciuda solicitărilor repetate ale însoțitorului de bord.

Și în acest caz, autoritățile au intervenit, iar femeia a fost amendată cu 400 de franci elvețieni pentru ignorarea instrucțiunilor echipajului de cabină.

Proprietarii au voie să își hrănească animalele de companie în timpul zborului. În schimb, circulația liberă a câinelui sau a pisicii în cabină nu este permisă, indiferent de durata zborului.

Reprezentanții Swiss subliniază că există excepții doar pentru animalele de serviciu, precum câinii ghid sau de asistență. Aceștia pot călători gratuit în cabină, fără restricții de greutate sau dimensiune și fără a fi ținuți în cușcă, cu condiția să fie dresați și să se comporte corespunzător.