Actorul Mihai Dinvale, o figură puternic asociată cu scena românească și fost director al Teatrului Mic din București, a murit. Dispariția sa a fost anunțată public pe pagina „Actorii Români – Valorile României nu mor”, unde colegi și apropiați au transmis mesaje de condoleanțe și amintiri despre artistul care a marcat generații de spectatori.

Vestea i-a îndurerat pe cei care au lucrat cu el de-a lungul timpului. Daniela Minoiu, colega sa de scenă, a transmis un mesaj profund:

„Final de spectacol ‘Stela’ la Teatrul Nottara fără dl. Mihai Dinvale, cu care am construit și jucat acest spectacol și care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulțumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacționat la repetiții, pentru aerul aristocratic pe care îl degajați prin fiecare por. Vă fie somnul lin… Condoleanțe familiei!”

Un gând la fel de încărcat de emoție a venit din partea Lilianei Pană:

„Aflu în seara asta că dl. Mihai Misu Dinvale, colegul nostru și fost director al Teatrului Mic, a plecat dintre noi. Am petrecut ceva vreme împreună în acest loc, Teatrul Mic… Ce repede trec toate… Drum lin și vă mulțumesc pentru încrederea pe care simțeam că o aveți în mine ca om și ca actor. Off, Tata Mișu.”

Și actrița Ilinca Manolache i-a adus un ultim omagiu:

„Drum bun, Mișu Dinvale și mulțumesc pentru tot. Regret ca nu ți am spus-o mai des.”

Mihai Dinvale a fost recunoscut pentru profesionalismul cu care aborda fiecare rol. A urmat Liceul de Muzică din Timișoara, apoi Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde s-a format sub îndrumarea unor nume marcante precum Moni Ghelerter, Zoe Anghel Stanca și Gheorghe Angheluță.

O mare parte a activității sale a fost legată de Teatrul Mic, unde a devenit una dintre vocile actoricești importante ale instituției, iar în 2014 a fost numit director, funcție pe care a ocupat-o până în 2015.

Pe scenă, Dinvale a dat viață unor personaje din piese de George Bernard Shaw, Neil Simon, Florian Zeller sau William Shakespeare, demonstrând versatilitate și finețe artistică.

Actorul a apărut în zeci de filme românești și internaționale, dar și în seriale de televiziune foarte urmărite. Printre producțiile notabile se află Legături bolnăvicioase, Iubire ca în filme, Cealaltă Irina, Sunt o babă comunistă, Live sau Meda.

A colaborat și cu producții străine, fiind distribuit în filme precum Dark Angel: The Ascent, Subspecies, The Vampire Journals sau Trancers, iar vocea sa a fost auzită de publicul larg în dublajul personajului Tai Lung din animația Kung Fu Panda.

Filmografia extinsă a lui Mihai Dinvale

Printre proiectele cinematografice în care a apărut se numără:

Anii ’70 – ’80

Femeia fericită (1974)

Domnișoara Nastasia (1976)

Speranța nu moare în zori (1976)

Egmont (1977)

Serenadă pentru două vârste (1978)

Mai presus de orice (1978)

Ștefan Luchian (1981)

Întoarcerea din iad (1983)

Flăcări pe comori (1988)

Liliacul înflorește a doua oară (1988)

Anii ’90 – 2000

Drumeț în calea lupilor (1990) – Traian Boeriu

Neînțelegerea (1991)

Miss Litoral (1991)

Cum vă place? (1992)

Ce zi frumoasă! (1992)

Dark Angel: The Ascent (1994) – Police Chief

Trancers 4: Jack of Swords (1994) – Crossbow Noble

Trancers 5: Sudden Deth (1994) – Defiant Noble

Cu poporul, pentru popor (1995) – Proiecționistul

The Vampire Journals (1997) – Dimitri

Subspecies 4: Bloodstorm (1998) – Dr. Niculescu

Shapeshifter (1999) – Maximov

Le Dernier Plan (2000) – Constantin Dolinescu

Tânărul Sherlock Holmes (2002) – directorul teatrului

Mătrăguna (2002)

Examen (2003) – Mirea

Anii 2000 – 2010

Trăgător de elită (2005) – Ilya Chikal

Păcatele Evei (2005)

E dreptul meu! (2006) – Tatăl lui Carmen

Iubire ca în filme (2006) – Claudiu Andreescu

Legături bolnăvicioase (2006) – prof. Mih

Gardă de corp (2006) – John Franklin, NSA

Pasiune și destin (2007)

Războiul sexelor (2007)

Cu un pas înainte (2007) – Emil Solcan

Kung Fu Panda (2008) – Tai Lung (dublaj)

Schimb valutar (2008)

Cealaltă Irina (2009)

Anii 2010 – 2020

Sunt o babă comunistă (2013) – Șef secție

Live (2015) – Radu

Meda (2017) – socrul

Octav (2017) – Avram

Portrete în pădure (2017) – Georgescu