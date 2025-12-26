Recent, la o întâlnire confidențială de la Londra, s-a atras atenția că Rusia se pregătește pentru un posibil război cu Europa și că cetățenii europeni par gata să discute despre asta cu guvernele lor, care ar trebui să aibă curajul să inițieze aceste discuții. Foști și actuali oficiali militari au declarat că singura modalitate de a preveni un război direct cu Rusia este ca Europa să fie sigură că, în cazul unui conflict militar, ar putea câștiga.

Într-o analiză publicată de Crăciun, CNN a relatat că mai mulți membri actuali și foști ai forțelor armate, oficiali guvernamentali și ai NATO, cercetători și specialiști în apărare au spus că Rusia se pregătește pentru un conflict direct cu Europa.

Aceștia au arătat că, deși societățile par dispuse să discute despre risc, guvernele nu sunt încă suficient de încrezătoare să vorbească deschis cu cetățenii lor, a explicat profesorul Sam Greene de la „King’s College London”.

Experții militari au mai zis că Rusia deja duce un „război hibrid” împotriva Occidentului, folosind sabotaje, dezinformare și încercând să creeze haos în politica internă a țărilor europene.

Ei au menționat incursiuni repetate în spațiul aerian NATO, bruiaj GPS în țările baltice, campanii de dezinformare și atacuri asupra infrastructurii critice, toate atribuite serviciilor secrete rusești, deși Rusia a negat constant implicarea. Profesorul Greene a spus că oamenii sunt speriați, mai ales pentru că aceste atacuri devin tot mai vizibile.

Deși Rusia nu a atacat direct aliații NATO din Europa, experții militari consideră că acest lucru se datorează faptului că Rusia știe că nu ar putea învinge NATO cu resursele actuale, dar situația se poate schimba. Țările baltice cred că un atac rus ar putea avea loc în cel mult trei ani. Cercetătorii de la „Centrul Belfer de la Harvard” au analizat avertismentele oficialilor și au arătat că anii 2027-2028 sunt cei mai des menționați ca perioadă posibilă pentru un atac.

Mai multe sondaje „Eurobarometru” arată că, în acest an, 78% dintre europeni sunt îngrijorați de apărarea și securitatea Uniunii Europene în următorii cinci ani. Aproximativ o treime consideră că cheltuielile pentru apărare ar trebui să fie o prioritate pentru UE. Experții militari au precizat că nivelul de conștientizare și dorința de a acționa diferă mult în funcție de regiune.

Robin Potter de la „Chatham House” a explicat că oamenii din estul Europei, mai ales cei din Polonia și țările baltice care se află aproape de Rusia, simt amenințarea mult mai puternic și iau mai multe măsuri, cum ar fi pregătirea adăposturilor publice, deoarece consideră că riscul unui atac aerian este mai mare.

Potter a spus că oamenii care au încredere în instituțiile țării lor sunt mai dispuși să facă sacrificii pentru binele comun. El a explicat că, dacă oamenii simt că statul lucrează pentru ei, sunt mai înclinați să contribuie în schimb. Ca exemplu, el a menționat țările nordice, care sunt mereu în top în privința bunăstării, fericirii și calității vieții. În aceste țări, conceptul de datorie civică și „apărare totală” – în care fiecare cetățean, firmă sau instituție poate ajuta la apărare, dacă e nevoie – este foarte puternic.