Proiectul este derulat de compania de stat rusă Rosatom, în baza unui acord semnat între Turcia și Rusia în 2010, evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Cu o capacitate totală planificată de 4.800 megawați, centrala de la Akkuyu este prima de acest fel în istoria energetică a Turciei și vizează să furnizeze o parte semnificativă din necesarul intern de energie electrică.

Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat, într-o conferință de presă la Istanbul, că autoritățile au primit o nouă finanțare de 9 miliarde de dolari din partea Rusiei, menită să susțină finalizarea proiectului. În legătură cu utilizarea acestor fonduri, el a precizat: „Cel mai probabil, aceasta (finanțarea) va fi utilizată în perioada 2026-2027. Vor exista cel puțin 4-5 miliarde de dolari de acolo pentru 2026 în ceea ce privește finanțarea externă”.

Bayraktar a menționat și că proiectele nucleare turcești se extind dincolo de Akkuyu, aflate în discuții cu parteneri din Coreea de Sud, China, Rusia și Statele Unite pentru alte centrale planificate în Sinop și în regiunea Tracia, ceea ce sugerează o strategie de diversificare a surselor de energie pe termen lung.

Deși centrala urma să fie operațională încă din acest an, lucrările au suferit întârzieri din diverse motive tehnice și financiare, iar noul termen din 2026 reflectă ajustările apărute în cursul execuției. Odată finalizat, proiectul va marca un pas important pentru Turcia în direcția independenței energetice și creșterii capacității interne de producție electrică pe bază de energie nucleară.

Punerea în funcțiune a centralei nucleare de la Akkuyu este considerată un element-cheie în strategia energetică a Turciei, într-un context în care cererea de electricitate este în continuă creștere. Autoritățile de la Ankara estimează că, după ce toate cele patru reactoare vor deveni operaționale, centrala va putea acoperi aproximativ 10% din consumul național de energie electrică, reducând dependența de importurile de gaze naturale și alte surse externe.

În același timp, proiectul a generat dezbateri atât pe plan intern, cât și internațional, legate de siguranța nucleară și de implicarea Rusiei într-un sector strategic al economiei turce. Guvernul susține însă că centrala respectă standardele internaționale de securitate și că personalul turc este instruit treptat pentru a prelua operarea instalației, astfel încât, pe termen lung, Turcia să dețină controlul tehnic și operațional al infrastructurii nucleare.