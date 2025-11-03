Lavinia Betea a povestit că, în cadrul unei vizite de lucru, Nicolae Ceaușescu ar fi fost deranjat de atitudinea lui Ion Iliescu, pe atunci prim-secretar al unui comitet județean de partid.

Istoricul a explicat că, potrivit relatărilor de după 1990, Iliescu ar fi folosit o formulare neobișnuită în deschiderea unei ședințe, spunând „îi dau cuvântul tovarășului Nicolae Ceaușescu”, în locul formulei standard „îl rugăm pe tovarășul să ia cuvântul”.

Lavinia Betea a arătat că acest gest aparent minor ar fi fost interpretat de Ceaușescu drept o lipsă de respect. Ea a mai relatat că, în timpul aceleiași vizite, un muncitor i-a strigat lui Ceaușescu de la balconul unei hale că dorește să-i vorbească, iar liderul comunist i-ar fi răspuns iritat, cerându-i să coboare dacă vrea să discute.

„Întâi lua cuvântul primul secretar care era un fel de amfitrion. După ce deschidea ședința, formula consacrată ar fi fost: îl rugăm pe tovarășul să ia cuvântul. Iar Iliescu, după spusele lui în interviurile date după 1990, spune că a deranjat foarte tare pe unii că a zis: îi dau cuvântul tovarășului Nicolae Ceaușescu și nu că-l rugăm. De fapt, iată ceea ce l-a înfuriat foarte tare pe Ceaușescu, exista în programul unei vizite un desfășurător. (…) Când intră într-o astfel de incintă Ceaușescu, de deasupra copertinei de la intrare, când să pășească tovarășul se agită un alt tovarăș, local. Care îi strigă de acolo de sus, cu o jalbă ridicată, tovarășul Ceaușescu, vreau să vorbesc cu dvs. La care Ceaușescu îi dă replica: Dacă vrei să vorbești cu mine, coboară să stăm de vorbă”, a povestit Lavinia Betea.

Istoricul a explicat că acel moment ar fi devenit pretextul pentru o reacție dură din partea lui Ceaușescu față de Iliescu. Fostul lider comunist i-ar fi reproșat în public că nu se ocupă de problemele oamenilor muncii și că un cetățean trebuia să recurgă la o asemenea intervenție pentru a cere o locuință.

Potrivit Laviniei Betea, Ceaușescu l-ar fi acuzat pe Ion Iliescu că neglijează sarcinile de partid, deși avea la dispoziție resurse și personal în domeniul construcțiilor.

Observațiile liderului comunist ar fi avut, de fapt, o semnificație mai adâncă — nemulțumirea față de atitudinea intelectuală și moderată a celui care fusese cândva considerat posibil succesor.