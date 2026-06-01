Rufele puse la uscat îi pot costa pe românii de la bloc. Amenzile ajung la 2.000 de lei. Unde nu ai voie să întinzi hainele

Rufele uscate pe sârmele montate în fața blocului pot atrage amenzi de până la 2.000 de lei în anumite localități din România. Sancțiunile sunt aplicate în baza regulamentelor adoptate de autoritățile locale privind aspectul urban și utilizarea spațiilor comune. În unele situații, măsurile pot viza și rufele întinse la geam sau pe fațada imobilului. Locatarii sunt sfătuiți să verifice regulamentele locale pentru a evita eventualele sancțiuni.

Rufele uscate pe sârmele amplasate în fața blocurilor sau în zone vizibile din spațiul public pot genera amenzi semnificative în anumite orașe din țară. Autoritățile locale invocă regulamente privind estetica urbană, întreținerea clădirilor și utilizarea spațiilor comune pentru a justifica aplicarea sancțiunilor.

În numeroase municipii nu există o interdicție stabilită printr-o lege națională, însă consiliile locale au adoptat hotărâri care reglementează modul în care pot fi folosite fațadele clădirilor și zonele exterioare ale imobilelor.

Aceste prevederi urmăresc păstrarea unui aspect unitar al clădirilor și limitarea elementelor considerate inestetice în spațiul public.

În unele localități, regulamentele prevăd în mod explicit interzicerea montării sârmelor pentru uscat haine pe fațadele blocurilor sau în zonele care pot fi observate din stradă. În astfel de situații, Poliția Locală poate aplica amenzi care pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge până la 2.000 de lei.

Rufele întinse la geam nu sunt interzise în mod expres la nivel național, însă situația diferă în funcție de regulamentul adoptat de fiecare administrație locală și de modul în care acestea sunt amplasate.

Problemele apar atunci când hainele sunt întinse pe exteriorul ferestrei, pe elementele fațadei sau în zone considerate vizibile și care afectează aspectul exterior al clădirii. În asemenea situații, autoritățile pot aprecia că sunt încălcate regulile locale privind ordinea publică sau gospodărirea urbană.

În schimb, uscarea hainelor în interiorul unui balcon închis ori într-un spațiu care nu modifică imaginea exterioară a imobilului este, de regulă, permisă.

Cele mai multe controale și sesizări apar în cazul blocurilor reabilitate termic sau situate în zone centrale, unde administrațiile locale aplică reguli mai stricte privind aspectul urban și conservarea imaginii clădirilor.

Aplicarea sancțiunilor revine, în cele mai multe cazuri, Poliției Locale sau reprezentanților administrațiilor locale care verifică respectarea regulamentelor în vigoare.

Numeroase amenzi sunt aplicate după reclamații formulate de vecini sau după sesizări transmise de asociațiile de proprietari.

În paralel, unele asociații de locatari stabilesc reguli interne referitoare la uscarea hainelor în spațiile comune sau pe fațadele blocurilor.

Aceste prevederi interne nu pot însă contraveni legislației și regulamentelor locale aflate în vigoare și trebuie să respecte drepturile proprietarilor și ale locatarilor.

Rufele pot fi uscate fără probleme atunci când locatarii respectă prevederile aplicabile în localitatea în care locuiesc și regulile stabilite pentru imobil.

Persoanele care stau la bloc sunt sfătuite să consulte regulamentul local privind gospodărirea orașului, precum și documentele adoptate de asociația de proprietari. În unele municipii există interdicții clare, în timp ce în altele sancțiunile sunt aplicate doar în situații considerate excepționale.

Specialiștii recomandă folosirea balconului, a uscătoriilor comune sau a altor spații destinate uscării hainelor care nu sunt vizibile din exteriorul clădirii.

Respectarea acestor reguli poate elimina riscul unor amenzi și poate preveni conflictele dintre locatari, asociațiile de proprietari și autoritățile locale.