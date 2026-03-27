Compania ROMGAZ nu va putea intra pe piața de furnizare pentru consumatorii casnici de la 1 aprilie 2026, așa cum fusese anunțat anterior. Potrivit informațiilor prezentate, compania nu mai are cantitățile necesare de gaze pentru a acoperi consumul populației.

Situația apare în contextul în care producătorul a fost obligat, prin reglementări, să vândă o parte semnificativă din producție la prețuri stabilite de stat, pentru a susține plafonarea tarifelor.

În aceste condiții, reprezentanții companiei estimează că primele oferte pentru clienții casnici ar putea fi lansate abia în decembrie, iar livrările efective ar putea începe din aprilie 2027, potrivit observatornews.ro.

Intrarea ROMGAZ pe piața de furnizare era văzută ca o posibilă alternativă pentru reducerea costurilor la gaze naturale, după modelul aplicat de Hidroelectrica în sectorul energiei electrice.

În ianuarie 2025, directorul general al companiei, Răzvan Popescu, declara că ROMGAZ ar putea oferi prețuri competitive, explicând că eliminarea intermediarilor dintre producător și clientul final ar putea influența nivelul tarifelor.

„Considerăm că undeva în toamnă. Sigur în acest an Romgaz va putea emite primele oferte transparente și competitive. Preţuri competitive înseamnă faptul că nu va mai exista un intermediar între clientul final și producător”, declara atunci Răzvan Popescu.

De atunci, însă, nu au fost lansate oferte pentru populație, iar termenul inițial nu a fost respectat.

Potrivit expertului în energie Mihnea Cătuți, plafonul pentru consumatorii casnici a fost eliminat, iar în prezent producătorii sunt obligați să vândă către furnizori la un preț fix de 110 lei pe MWh.

„Acel plafon pentru consumatorii casnici a fost eliminat. În momentul de faţă există un preţ la care producătorii sunt obligaţi să vândă către furnizori la un preţ fix, de 110 lei MW”, a declarat Mihnea Cătuţi.

Acesta a explicat că gazele disponibile la acest preț nu acoperă întotdeauna consumul, iar furnizorii sunt nevoiți să achiziționeze diferența din piață, la prețuri mai mari.

În aceste condiții, există riscul ca furnizorii să nu mai poată menține aceleași tarife pentru populație, pe măsură ce dependența de piața liberă crește.

„Furnizorii nu pot mereu să satisfacă întregul necesar pentru consumatorii casnici doar din acel preţ reglementat. Cu cât au nevoie să meargă mai mult în piaţă. Cu atât furnizorul s-ar putea să nu mai fie capabil să ofere acelaşi preţ pe care l-a oferit până acum”, a mai spus Mihnea Cătuţi.

Expertul în energie Corina Murafa a arătat că furnizorii ar putea renegocia cu statul angajamentele privind menținerea prețurilor pentru consumatorii casnici, în cazul în care costurile cresc semnificativ la nivel internațional.

Aceasta a explicat că, în situația unor prețuri ridicate pe piețele externe, menținerea unor tarife scăzute ar genera pierderi pentru companii.

„Probabil vor renegocia şi cu statul această promisiune pe care au făcut-o, să nu crească preţurile pentru casnici. La un moment dat, dacă preţurile cresc foarte mult pe plan internaţional, normal că pentru ei asta e o pierdere constantă”, a declarat Corina Murafa.

În paralel, pentru consumatorii non-casnici, reglementările vor fi eliminate complet de la 1 aprilie, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor până la aproximativ 40 de bani pe kWh. Această evoluție s-ar putea reflecta ulterior în prețurile bunurilor și serviciilor.