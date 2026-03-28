Decizia Romgaz vine în contradicție cu declarațiile recente ale conducerii companiei și ale ministrului Energiei, care anunțau intrarea pe piață încă din această primăvară.

Dumitru Chisăliță, fost membru în Consiliul de Administrație al Romgaz, consideră că situația reflectă o abordare mai degrabă politică decât una tehnică. El a subliniat că, pe lângă pregătirea operațională, este esențial ca societatea să dispună efectiv de cantități de gaze disponibile pentru a putea intra pe piață.

„Estimăm că Romgaz va lansa primele oferte pentru populație în luna decembrie 2026, oferte pentru livrarea gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2027”, anunță compania într-un răspuns pentru Digi24.

Anunțul contrazice declarațiile făcute în urmă cu o lună de conducerea Romgaz și de ministrul Energiei. Atunci, CEO-ul companiei, Răzvan Popescu, susținea că societatea va fi pregătită tehnic să intre pe piața de furnizare a gazelor naturale odată cu eliminarea plafonării, la 1 aprilie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirma într-un interviu acordat emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că un jucător important urma să intre pe piață, după modelul Hidroelectrica, făcând referire la Romgaz. El susținea atunci că societatea este pregătită să vină cu oferte pentru consumatori chiar din luna următoare.

„Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare. Urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele. Important e următorul lucru: odată intrați în piață, pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune, cum este Hidroelectrica ca preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale. O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie. Au luat și un termen de buffer de două-trei săptămâni. Ei sunt pregătiți să facă lucrul acesta până la finalul lunii februarie”, declarase anterior ministrul Energiei.

Între timp, compania a precizat că dificultatea nu ține de partea tehnică, ci de lipsa resurselor disponibile. Potrivit unui comunicat, Romgaz nu mai are în prezent cantități de gaze naturale care să poată fi comercializate către populație. Reprezentanții companiei au subliniat că, deși infrastructura și capacitatea operațională sunt pregătite pentru furnizare, lipsa gazelor disponibile împiedică demararea acestui proces în acest moment.

Dumitru Chisăliță, fost membru în Consiliul de Administrație al Romgaz, a declarat la Digi24 că întârzierile privind furnizarea gazelor către populație sunt cauzate de decizii politice luate fără o evaluare tehnică și de blocaje administrative.

„Din păcate, așa se întâmplă în momentul în care abordăm lucrurile politic, nu tehnic, nu din perspectivele pieței. Dacă directorul general Romgaz vorbea de pregătirea tehnică, adică softuri, ați văzut că ministrul vorbea de faptul că sunt necesari oameni și vedem că este necesar să existe și un gaz natural care să poată fi vândut. De ce oameni? Pentru că anul trecut, printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a blocat orice angajare și a dezvolta o activitate absolut nouă, care nu a mai existat niciodată în cadrul companiei, presupune să identifici, să aduci oameni care să aibă aceste cunoștințe, să deruleze aceste activități, ca să nu ajungem în situația care a fost la Hidroelectrica, când a durat doi ani de zile până au ajuns facturile acasă, cu foarte multe greșeli, cu foarte multe situații care au apărut ca urmare a faptului că au fost luați oameni care nu aveau nicio pregătire”, a declarat acesta.

Acesta spune că situația actuală este legată și de modificările recente ale cadrului legislativ.

„Lucrurile stau în felul următor: noi am aflat doar în urmă cu trei săptămâni că, începând cu 1 aprilie, se va continua plafonarea. Până la acel moment, toată lumea, inclusiv ANRE, a transmis înștiințări cum că se va liberaliza piața. Asta înseamnă că s-au făcut anumite vânzări de gaze naturale în concordanță cu legislația care exista până la momentul de acum trei săptămâni, de liberalizare. Ceea ce s-a întâmplat în fapt a fost că, pur și simplu, companiile, chit că vorbim de companii de distribuție, chit că vorbim de consumatori industriali, au achiziționat o parte din gazele naturale și asta a făcut ca, la momentul de față, cel mai probabil să nu mai fie gaze naturale în detrimentul înmagazinării. Adică, cumva, s-a pus un semn important: să facem înmagazinare și vom avea gaze naturale la iarnă sau vindem aceste gaze naturale în momentul de față și vom vedea ce vom face la iarnă”, a menționat acesta.

Dumitru Chisăliță a precizat că deciziile comerciale ale Romgaz au fost luate conform legislației în vigoare între octombrie 2025 și februarie/martie 2026, fără nicio preferință politică. El a subliniat că legea s-a modificat recent, iar compania nu putea să rețină gazele nevândute, deoarece acestea trebuie să fie livrate consumatorilor. Potrivit lui Chisăliță, bâlbâiala legislativă din România a perturbat întregul proces, iar, deși în februarie autoritățile promiteau gaze mai ieftine pentru populație, piața indică faptul că acestea nu vor fi disponibile înainte de 2027.