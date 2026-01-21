Alexandru Rogobete a anunțat public inițierea unui demers legislativ care urmărește să ofere telemedicinei un cadru clar de funcționare, adaptat realităților din sistemul sanitar. Potrivit ministrului Sănătății, ordonanța este pusă în transparență publică și reprezintă un prim pas în definirea regulilor care vor guverna furnizarea serviciilor medicale la distanță în România.

Demersul vine într-un context în care telemedicina a fost utilizată neuniform, fără reguli detaliate și fără o delimitare clară a responsabilităților profesionale. Alexandru Rogobete subliniază că documentul aflat în dezbatere urmărește să creeze un cadru coerent, urmând ca aplicarea concretă să fie detaliată ulterior prin acte normative subsecvente.

„Astăzi punem în transparență publică ordonanța care pune telemedicina într-un cadru legal funcțional, clar și coerent, urmând ca aplicarea ei să fie detaliată prin acte normative subsecvente”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a arătat că acest proces este esențial pentru a asigura o abordare unitară la nivel național, evitând interpretările diferite ale legislației și riscurile care pot apărea în lipsa unor reguli bine definite pentru actul medical la distanță.

În mesajul său, Alexandru Rogobete a insistat asupra faptului că telemedicina nu poate înlocui complet actul medical clasic și nu este potrivită pentru toate specialitățile sau situațiile clinice. Ministrul a atras atenția că utilizarea acestui instrument trebuie făcută cu discernământ, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Potrivit explicațiilor oferite, cadrul legal propus ține cont de responsabilitatea deciziei medicale și de siguranța pacientului, elemente care nu pot fi compromise printr-o aplicare extinsă și necontrolată a consultațiilor la distanță. Alexandru Rogobete a subliniat că tocmai aceste considerente au stat la baza elaborării ordonanței.

„Telemedicina este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu este și nu poate fi o soluție universală. Nu toate specialitățile medicale și nu toate situațiile clinice pot fi gestionate la distanță în condiții de siguranță. Tocmai de aceea a fost necesar un cadru legal care să țină cont de realitatea din sistem, de specificul fiecărui act medical și de responsabilitatea deciziei clinice”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că ordonanța clarifică explicit situațiile în care consultația față în față rămâne obligatorie, pentru a evita riscurile medicale și pentru a proteja atât pacienții, cât și personalul medical implicat în furnizarea serviciilor de sănătate.

Un alt aspect central al ordonanței prezentate de Alexandru Rogobete vizează definirea tipurilor de servicii care pot fi furnizate prin telemedicină. Documentul stabilește condițiile concrete în care aceste servicii pot fi oferite, precum și domeniile în care sunt necesare reglementări suplimentare.

Sunt avute în vedere activități precum teleradiologia, teleconsultația, telexpertiza sau telemonitorizarea, domenii în care decizia medicală trebuie să se bazeze pe informații sigure și pe proceduri bine stabilite. Alexandru Rogobete a arătat că lipsa unor reguli clare poate genera atât probleme de calitate a actului medical, cât și riscuri juridice pentru profesioniști.

„Prin această ordonanță definim clar ce tipuri de servicii pot fi furnizate la distanță, în ce condiții și în ce situații consultația medicală față în față rămâne obligatorie. Sunt reglementări necesare inclusiv pentru domenii precum teleradiologia, teleconsultația, telexpertiza sau telemonitorizarea, acolo unde decizia medicală trebuie să fie sigură, fundamentată și protejată profesional”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai arătat că un cadru legal bine definit va contribui la reducerea riscurilor profesionale și juridice, la creșterea predictibilității pentru furnizorii de servicii medicale și la asigurarea unui acces mai bun al pacienților la îngrijiri medicale sigure.